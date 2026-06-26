به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای ورزش و تربیت‌بدنی استان اصفهان که در سرای ورزشکاران برگزار شد، با رویکردی مطالبه‌گرانه، ورزش همگانی را یک «ضرورت حیاتی» خواند که مستقیماً با سلامت جامعه و سبد هزینه‌های درمانی مردم گره خورده است.

وی در این نشست که با هدف بازنگری در مدل‌های عملیاتی ورزش همگانی تشکیل شده بود، با انتقاد از وقفه طولانی شش‌ماهه در برگزاری جلسات تخصصی این حوزه، تصریح کرد: ورزش همگانی یک تفنن نیست که هر زمان فرصت شد به سراغش برویم؛ این حوزه یک مسئله راهبردی است و فاصله شش‌ماهه میان جلساتِ متولیان آن، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

پایان تمرکزگرایی؛ ورزش باید «محله‌محور» شود

درویشی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌های ورزشی باید از پیله مرکز استان خارج شده و به تمام شهرستان‌ها و روستاها تسری یابد، اظهار کرد: گزارش‌های کمی و کیفی نباید صرفاً معطوف به شهر اصفهان باشد. ما به جای رویکردهای نمایشی، نیازمند سازوکار اجرایی شفاف در سطح استان هستیم.

وی با معرفی «مدیریت محله‌محور» به عنوان یک الگوی کارآمد که ریشه در دوران دفاع مقدس دارد، افزود: اکنون حدود ۳۰۰ محله در سراسر استان فعال هستند که ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه ورزش همگانی محسوب می‌شوند. اداره‌کل ورزش و جوانان باید به عنوان متولی کمیته ورزش در این ستادها، ارتباط ارگانیک و سلسله‌مراتبی با تک‌تک محلات برقرار کرده و گزارش دقیق از عملکرد آن‌ها ارائه دهد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به جمعیت بزرگ کارگری و کارمندی استان که بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، بر لزوم نقش‌آفرینی فعال دستگاه‌هایی مانند اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش تأکید کرد.

وی گفت: اینکه در رشته‌ای مانند سوارکاری بیش از ۷ هزار فعال داریم اما حتی یک پیست استاندارد در استان وجود ندارد، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از ظرفیت‌هاست. رشته‌های ورزشی باید از حالت تئوری خارج شده و با ایجاد زیرساخت، به بدنه جامعه تزریق شوند.

تشکیل «نهضت ورزش همگانی»؛ مطالبه‌ای جدی

درویشی در پایان با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه ذیل شورای عالی ورزش، از آمادگی کامل استانداری برای فعال‌سازی قدرتمند این جریان خبر داد.

وی تأکید کرد: اصفهان با وجود جایگاه درخشان در ورزش کشور، اکنون نیازمند یک «نهضت» واقعی است. ما به دنبال یک ساختار چابک هستیم که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌های ورزشی، ورزش را به داخل خانه‌ها و مساجد ببرد تا هزینه‌های تحمیلی به بخش درمان کاهش یابد. از امروز، ملاک ما برای ارزیابی دستگاه‌ها، خروجی‌های ملموس و گزارش‌های میدانی از کفِ محلات است.