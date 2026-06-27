به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا امروز (شنبه) در هشتاد و ششمین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی با موضوع هماهنگی اقدامات مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و طرح ترافیکی اربعین ۱۴۰۵، اظهار داشت: مراسم وداع با پیکر مطهر روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود و آیین تشییع نیز روز ۱۵ تیرماه در تهران انجام خواهد شد.

سردار کرمی اسد افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، روز ۱۶ تیرماه مراسم تشییع در شهر قم برگزار می‌شود، روز ۱۷ تیرماه پیکر مطهر در کشور عراق تشییع خواهد شد و روز ۱۸ تیرماه نیز مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به پیش‌بینی وضعیت آب و هوایی در مسیرهای برگزاری مراسم گفت: این اطلاعات برای برنامه‌ریزی بهتر و مدیریت حضور گسترده زائران و عزاداران در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

وی با اشاره به برآوردهای انجام شده درباره میزان مشارکت مردم در این مراسم اظهار کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد بین ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت کشور در این مراسم حضور خواهند داشت. همچنین شهردار تهران حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را در پایتخت پیش‌بینی کرده و استاندار خراسان رضوی نیز از آمادگی برای حضور جمعیتی بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر در مراسم مشهد خبر داده است.

سردار کرمی اسد افزود: علاوه بر هموطنان، زائران و هیأت‌هایی از کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، هند، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره برآوردهای عملیاتی پلیس گفت: برای شهر تهران حضور حداقل ۶ میلیون و حداکثر ۱۷ میلیون نفر پیش‌بینی شده است. همچنین در شهر مقدس مشهد حضور بین سه و نیم تا هشت میلیون نفر و در شهر قم حضور بین سه تا پنج میلیون نفر برآورد شده است.

وی ادامه داد: بر اساس سناریوهای طراحی شده، در پایین‌ترین سطح برآورد، حضور حدود ۱۸ میلیون نفر و در بالاترین سطح، حضور تا ۳۵ میلیون نفر در مجموع مراسم‌های پیش‌بینی شده وجود دارد.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به اقدامات پلیس برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم گفت: جلسات متعددی با رؤسای پلیس راه و راهور استان‌های درگیر که مجریان اصلی مدیریت ترافیک هستند برگزار شده و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی متناسب با هر مراسم اعمال و از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: حداکثر ظرفیت نیروی انسانی پلیس با صدور ابلاغ آماده‌باش، عمدتاً به صورت داوطلبانه و انتخابی، برای مدیریت ترافیک، هدایت زائران و برقراری نظم در مسیرهای برگزاری مراسم به کار گرفته خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود کشور، تمامی سناریوهای احتمالی از جمله تهدیدهای امنیتی، اقدامات خرابکارانه، حملات مسلحانه، احتمال سوءاستفاده از تجمعات و سایر مخاطرات احتمالی در برنامه‌ریزی‌های پلیس پیش‌بینی شده است.

سردار کرمی‌اسد تصریح کرد: همه دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل، آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط مختلف و تأمین امنیت و نظم این مراسم دارند.

تمهیدات ترافیکی اربعین حسینی

کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در تشریح تمهیدات ترافیکی اربعین حسینی اظهار کرد: طرح ترافیکی اربعین از روز پنجشنبه اول مردادماه آغاز می‌شود و تا ۱۶ مرداد ادامه خواهد داشت. اگرچه روز اربعین ۱۳ مرداد است، اما مأموریت‌های پلیس از ابتدای مرداد برای مدیریت سفر زائران آغاز می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی سال گذشته گفت: در اربعین سال گذشته ۷۵۴ پایگاه ثابت، ۲۷۹ پایگاه سیار، بیش از ۲۲ هزار و ۳۳۰ نیروی عملیاتی، ۶۳۹ دستگاه خودرویی و موتورسیکلت و ۲۹ فروند بالگرد در اجرای مأموریت‌ها مشارکت داشتند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه کاهش حوادث رانندگی یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح است، افزود: سال گذشته با همکاری دستگاه‌های مختلف، روند تصادفات در استان‌های درگیر مأموریت از جمله آذربایجان غربی، ایلام، خوزستان، لرستان، مرکزی، همدان، کرمانشاه و کردستان کاهشی بود که حاصل هماهنگی و اجرای موفق مأموریت‌ها به شمار می‌رود.

کرمی اسد همچنین با اشاره به آمار تردد زائران در سال گذشته گفت: بیشترین حجم خروج زائران از مرز مهران انجام شد و این مرز حدود ۳۸ درصد از کل ترددهای اربعین را به خود اختصاص داد.

وی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اربعین امسال را مسائل امنیتی، تکمیل‌نشدن پروژه‌های زیرساختی در مسیرهای منتهی به مرزها، تمرکز امکانات در مرز مهران، مشکلات تأمین سوخت در زمان بازگشت زائران و گرمای هوا عنوان کرد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: فعال‌سازی جایگاه‌های سیار سوخت، استقرار خودروهای امدادی و پرداخت خسارت، تقویت اورژانس هوایی، نظارت کامل بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی، جلوگیری از تردد کامیون‌های ترانزیتی فاقد بارنامه در مسیرهای مرزی و بهره‌گیری حداکثری از نیروهای متخصص و متعهد از مهم‌ترین پیشنهادهای پلیس برای اجرای هرچه بهتر مأموریت اربعین است.