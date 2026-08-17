به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه فرهنگی مسجد و ترویج معارف نماز از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد و جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری پیام مشترکی صادر شد.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انسان به نماز محتاج است و در عرصه های خطر محتاج تر. قاید شهید امت امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه

مساجد، خانه‌های نور، ایمان و تربیت و مهم‌ترین سنگرهای فرهنگی و معنوی جامعه اسلامی‌اند و نماز، محور پیوند انسان با خداوند متعال و سرچشمه آرامش، معنویت، مسئولیت‌پذیری و تعالی فرد و جامعه است.

دهه فرهنگی مساجد و ترویج معارف نماز، فرصت ارزشمندی برای بازخوانی جایگاه مسجد در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی و نیز تقویت فرهنگ اقامه نماز در خانواده، مدرسه، دانشگاه، ادارات و جامعه است.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که مسجد را از یک مکان صرفاً عبادی به پایگاه فعال ایمان، تربیت، خدمت اجتماعی و جهاد فرهنگی تبدیل کنیم و با بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جماعات، روحانیون، هیئت‌های مذهبی، جوانان، نوجوانان، بانوان، معلمان و فعالان فرهنگی، زمینه حضور پرنشاط نسل نو در مساجد و انس آنان با نماز و معارف الهی را فراهم آوریم.

در این مسیر، دستگاه‌های اجرایی استان نیز باید با رویکردی مؤمنانه، مسئولانه و خلاقانه، در ترویج فرهنگ نماز و حمایت از برنامه‌های مساجد نقش‌آفرین باشند؛ به‌گونه‌ای که نماز در ادارات از یک برنامه اداری و تشریفاتی فراتر رفته و به فرهنگ سازمانی و رفتار عملی مدیران و کارکنان تبدیل شود.

از همه ائمه جمعه و جماعات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ائمه جماعات مدارس و دانشگاه‌ها، فرهنگیان، خانواده‌ها، فعالان مسجدی، هیئت‌های مذهبی، جوانان و نوجوانان دعوت می‌کنیم با همدلی و هم‌افزایی، در برگزاری برنامه‌های دهه فرهنگی مساجد و ترویج معارف نماز مشارکت فعال داشته باشند و با ابتکار و خلاقیت، زمینه نماز با معرفت، مسجد با نشاط و جامعه مؤمن و مسئولیت‌پذیر را فراهم سازند.

امید است به برکت توجهات حضرت ولی‌عصر(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، شاهد گسترش فرهنگ مسجد و نماز و شکوفایی معنوی و فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری باشیم.

سیدابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد

جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری