به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) در جریان بازدید از پروژههای مسکن حمایتی شهر پرند، با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، اظهار کرد: هماکنون بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای حمایتی در کشور در حال اجرا است که تحت عنوان نهضت ملی مسکن دنبال میشود و از این تعداد، ۱۴۲ هزار واحد مربوط به شهرهای جدید است.
وی افزود: در جلسات هفتگی شورایعالی مسکن، دو موضوع اساسی و ضروری برای تسریع روند اجرای پروژهها و فراهم شدن شرایط ادامه فعالیتها مورد توجه قرار گرفت تا بتوانیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: نخستین گام، تأمین منابع مالی و اتصال سیستم بانکی به پروژههای تعریفشده بود. برای تحقق این هدف، انجام دو اقدام اثرگذار ضرورت داشت که شامل اخذ پروانه ساختمانی و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی میان پروژهها و بانکهای عامل میشد.
وی بیان کرد: در گام نخست و در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، از مجموع ۱۴۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، نزدیک به ۸۹ هزار واحد معادل ۶۱ درصد کل تعهدات دارای پروانه ساختمانی بودند. امروز این آمار به ۱۴۰ هزار واحد رسیده است؛ به این معنا که بیش از ۹۸ درصد از مجموع پروژههایی که اجرای آنها در تعهد شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد، دارای پروانه ساختمانی هستند.
ملکی یادآور شد: با تحقق این هدف، نخستین گام برای تسریع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید با قدرت برداشته شد و زمینه لازم برای پیشبرد بهتر طرحها و تأمین مالی پروژهها فراهم شده است. در نتیجه افزایش تعداد قراردادهای مشارکت مدنی، زمینه تأمین منابع مالی جدید برای پروژههای نهضت ملی مسکن نیز فراهم شد؛ بهطوریکه مابهالتفاوت ایجادشده در قراردادهای مشارکت مدنی، ظرفیتی در حدود ۳۰ همتی را برای پروژههای مسکن حمایتی ایجاد کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی آنها، این منابع بهتدریج و پس از تأیید و ارزیابیهای لازم از سوی سیستم بانکی به پروژهها تزریق خواهد شد تا روند اجرا و تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری دنبال شود. اقدامات انجامشده در حوزه اخذ پروانه ساختمانی و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی، در کنار فراهم شدن شرایط مناسب برای تأمین آورده متقاضیان، از مهمترین برنامههای شرکت عمران شهرهای جدید در ۱.۵ سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به وضعیت آورده متقاضیان اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۳ مجموع آورده متقاضیان در پروژههای نهضت ملی مسکن حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که طی سالهای گذشته به پروژهها تزریق شده بود. در شرایطی که دستگاههای متولی برای فعالسازی و پیشبرد پروژهها تلاش میکنند، مشارکت جدی مردم در تأمین منابع مالی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر همین اساس، میزان آورده متقاضیان از ۱۹ همت به ۴۶ همت افزایش یافته و حدود ۲۹ همت آورده جدید از سوی متقاضیان به پروژههای نهضت ملی مسکن تزریق شده است.
ملکی تصریح کرد: در بخش تسهیلات بانکی نیز میزان منابع پرداختی از ۱۸.۵ همت به ۲۹ همت ارتقا یافته است. در مجموع، طی یک گذشته حدود ۳۷.۵ همت منابع جدید از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی به پروژههای نهضت ملی مسکن۱.۵ در شهرهای جدید تزریق شده که نقش مؤثری در تسریع روند ساخت و تکمیل این واحدها داشته است.
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