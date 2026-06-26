https://mehrnews.com/x3cqMf ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱ کد مطلب 6871085 استانها گیلان استانها گیلان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱ حجت الاسلام مومنی: دوری از اهلبیت(ع) خشونت در جامعه را تشدید میکند آستانه اشرفیه- کارشناس مذهبی با تبیین سیره عملی امام سجاد(ع) در دوران خفقان، گفت: دوری از اهلبیت(ع) خشونت در جامعه را تشدید میکند. کد مطلب 6871085 کپی شد مطالب مرتبط مقاومت ملت ایران امتداد فرهنگ عاشورا و تحقق وعده الهی است وقتی خون حسین(ع) با خون سیاوش درآمیخت؛ خوانشی از غزل عاشورایی منزوی قصه مردی که زندگیاش را به نخهای خیمه امام حسین(ع) گره زد برچسبها دعای ندبه خشونت امام سجاد(ع)
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