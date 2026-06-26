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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

حجت الاسلام مومنی: دوری از اهل‌بیت(ع) خشونت در جامعه را تشدید می‌کند

حجت الاسلام مومنی: دوری از اهل‌بیت(ع) خشونت در جامعه را تشدید می‌کند

آستانه اشرفیه- کارشناس مذهبی با تبیین سیره عملی امام سجاد(ع) در دوران خفقان، گفت: دوری از اهل‌بیت(ع) خشونت در جامعه را تشدید می‌کند.

کد مطلب 6871085

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