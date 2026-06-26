  1. هنر
  2. تئاتر
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

اعلام جزئیات پروژه شبیه‌خوانی «شبیه نور» در محوطه خانه هنرمندان ایران

اعلام جزئیات پروژه شبیه‌خوانی «شبیه نور» در محوطه خانه هنرمندان ایران

«شبیه نور» عنوان ویژه برنامه ای با مشارکت خانه نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تماشاخانه ایران‌شهر و خانه هنرمندان است که از روز ششم تیر پیش روی شهروندان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، مجلس شبیه‌خوانی «شبیه نور» توسط کانون تعزیه «منهاج» با مشارکت خانه نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تماشاخانه ایران‌شهر و خانه هنرمندان ایران، از ۶ تا ۱۰ تیر هر شب ساعت ۲۰ در محوطه خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

مجالس تعزیه شبیه‌خوانی «شبیه نور» به ترتیب شهادت جناب حبر، شهادت حضرت علی اکبر (ع)، شاه چراغ، شهادت طفلان مسلم و شهادت حضرت عباس (ع) خواهند بود.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم آئینی می‌توانند در تاریخ یاد شده به خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، بوستان هنرمندان، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 6871115
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها