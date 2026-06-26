به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، مجلس شبیه‌خوانی «شبیه نور» توسط کانون تعزیه «منهاج» با مشارکت خانه نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تماشاخانه ایران‌شهر و خانه هنرمندان ایران، از ۶ تا ۱۰ تیر هر شب ساعت ۲۰ در محوطه خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

مجالس تعزیه شبیه‌خوانی «شبیه نور» به ترتیب شهادت جناب حبر، شهادت حضرت علی اکبر (ع)، شاه چراغ، شهادت طفلان مسلم و شهادت حضرت عباس (ع) خواهند بود.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم آئینی می‌توانند در تاریخ یاد شده به خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، بوستان هنرمندان، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.