روزبه نصیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اشکواره حسینی تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، مفاهیم بلند نهضت عاشورا را با زبان امروز برای مخاطبان روایت کند و بستری برای حضور فعال روزنامهنگاران، مستندسازان، خبرنگاران و فعالان رسانهای فراهم آورد.
وی افزود: در دوره نهم، آثاری که در رسانههای دارای مجوز منتشر شده باشند، در بخشهای تیتر، مصاحبه، یادداشت، گزارش و چندرسانهای مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و انتظار داریم شاهد حضور گسترده اصحاب رسانه از سراسر کشور باشیم.
دبیر بخش رسانه اشکواره حسینی درباره محورهای این جشنواره گفت: ترویج فرهنگ حسینی در جامعه، معرفی آیینهای مردمی دهه محرم، تبیین سیره و اندیشه شهدا، فرهنگ ایثار و مقاومت، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای مقاومت، جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین حماسه ششم بهمن و جنگل آمل از مهمترین محورهای این دوره است.
نصیری تأکید کرد: آثار ارسالی باید در بازه زمانی یکم فروردین ۱۴۰۴ تا پایان ششم تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شده باشند و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالب فایل PDF یا لینک محتوا به همراه مشخصات فردی از طریق پیامرسان ایتا ارسال کنند.
وی در پایان با دعوت از فعالان رسانهای برای حضور در این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت گسترده اصحاب رسانه، بتوانیم گام مؤثری در ترویج فرهنگ عاشورا، ایثار و شهادت و معرفی تولیدات رسانهای ارزشمند کشور برداریم.
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