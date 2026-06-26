به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل با ارائه تبیینی در خصوص تلاش دشمن برای ضربه به انسجام ملی اظهار کرد: عزیزان، سروران! خطر بزرگ در حال حاضر برای کشور و همچنین امید بزرگ برای دشمن به هم خوردن انسجام ملی و اختلاف و تشتت در صفوف ملت و مشکلات اقتصادی است دشمن در جنگ رمضان از گزینه نظامی کاملاً مأیوس شده و در صورتی دوباره حمله می‌کند که یا انسجام ملی به هم بخورد و یا پالس‌های ضعف و درماندگی به دشمن ارسال شود.

وی افزود: در حال حاضر اصلی‌ترین عامل که انسجام ملی ما را هدف گرفته اختلاف در موضوع توافق است در این خصوص اولاً باید تابع تشخیص رهبر معظم باشیم.امام را از این جهت امام می گویند که مامومین به او اقتداء کنند و الا او امام مامومین نیست.(انما جعل الامام اماما لیؤ تم به)

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: ثانیاً همه عزیزان و مخصوصاً معترضین دقت کنند که دولت محترم اظهار می‌کند که من می‌توانم با توافق مشکلات کشور را حل کنم در اینجا اگر رهبر ممانعت می‌کرد و جلوی توافق را می‌گرفت دولت برای همیشه می‌گفت من می‌توانستم مشکل را حل کنم شما فرصت را از دست من گرفتید بعد از آن تمام مشکلات را به پای رهبر می‌نوشتند این سیره رهبر شهید ماست رهبر شهید به مذاکره و به برجام اعتقاد نداشت ولی آن را اجازه داد چون اگر اجازه نمی‌داد دولت آن زمان همیشه می‌گفت رهبر بهترین فرصت را از دست کشور و دولت گرفت دولت آن زمان ادعا می‌کرد که حتی آب ما به برجام بسته است رهبر اجازه داد و بعداً معلوم شد که حق با رهبری است و آمریکا مورد وثوق نیست.