خبرگزاری مهر، گروه استانها- شیرین اسلوب: در این روزهای پرغصه، هر کوچه، هر خانه و هر مسجد، قصه ای ناگفته از عشق به کربلا و شهدای آن را روایت می کند و عشق به اباعبدالله الحسین (ع) در دلهای شیفتگان شعله ورتر از همیشه است و فضای شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل، سراسر غرق در غم و اندوه سید و سالار شهیدان گشته است.

کوچه های این شهر باستانی با نوای جان سوز شاه حسین، وای حسین طنین انداز شده و بیرق های سیاه عزا بر فراز مساجد، حسینیه ها و حتی سردر خانه های مردم به اهتزاز درآمده اند. پیر و جوان، کوچک و بزرگ، همگی با شور و شوقی وصف ناپذیر خود را برای برپایی باشکوه ترین مراسم عزاداری سال آماده می کنند؛ مراسمی که در این دیار کهن، نه یک مناسبت مذهبی گذرا، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از هویت فرهنگی، تاریخی و اعتقادی مردم به شمار می رود و نسل به نسل، سینه به سینه، از دل و جان منتقل شده است.

حماسه عظیم کربلا و پیام آور درس های بزرگی از ایثار، وفاداری

آیین های مذهبی و سنت های عاشورایی در مشگین شهر، تنوع و غنای خاصی دارند که هر یک روایت گر گوشه هایی از حماسه عظیم کربلا و پیام آور درس های بزرگی از ایثار، وفاداری و آزادگی هستند. از جمله این رسوم دیرینه و ماندگار می توان به آیین تشت گذاری اشاره کرد که یادآور تشنگی طاقت فرسای یاران امام حسین (ع) در بیابان گرم و سوزان کربلاست و وفاداری آنان تا آخرین قطره خون را به تصویر می کشد.

همچنین مراسم شاه حسین گویان که با آهنگ و نوای خاصی برگزار می شود، نه یک عزاداری ساده، بلکه نوعی تجدید بیعت و پیمان مجدد با آرمان های والای آن حضرت و یاران باوفایش محسوب می شود. نذر و اطعام حسینی، سینه زنی سنتی با ریتم های محلی و برپایی مجالس پرشور روضه خوانی و ذکر مصیبت نیز از دیگر آیین هایی هستند که در این ایام، جلوهای ویژه و شکوهمند به شهرستان مشگین شهر می بخشند.

یکی از پیرغلامان باسابقه و خادمان قدیمی مسجد امام رضا (ع) در مشگین شهر که بیش از پنج دهه از عمر خود را در مسیر خدمت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و برپایی مراسم سوگواری سپری کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر، خاطره ای از گذشته های دور روایت می کند و می گوید: از همان کودکی، پای منبرهای روضه و مراسم محرم بزرگ شده ام. و در آن زمان ها، امکانات مالی و رفاهی به اندازه امروز نبود، اما عشق و ارادت مردم به امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) آنچنان در دل و جانشان ریشه دوانده بود که بی نظیر و کم نظیر بود. همین عشق و شور حسینی بود که نگذاشت این آیین ها به فراموشی سپرده شود و امروز نیز با همان صلابت و بلکه پرشورتر از همیشه، شاهد برپایی مجالس عزاداری هستیم. آیین تشت گذاری را باید یکی از زیباترین و پرمعناترین سنت های مردم این دیار دانست؛ چرا که با آب و تشنگی پیوند خورده و به ما یادآوری می کند که یاران امام حسین (ع) چگونه در نهایت عطش و کم آبی، دست از ولایت نکشیدند و تا پای جان ایستادگی کردند.

پیرغلام دیگری که سالیان متمادی است در یکی از مساجد قدیمی و تاریخی شهر، خادم مجلس اهل بیت (ع) است، به خبرنگار مهر می گوید: مراسم شاه حسین گویان صرفاً یک آیین عزاداری و نوحه خوانی نیست؛ این مراسم، جلوه ای از یک بیعت مجدد و پیمانی دوباره با نهضت الهی عاشورا محسوب می شود.

جلوهای از یک بیعت مجدد و پیمانی دوباره با نهضت الهی عاشورا

وقتی حلقه های انس و عشق در این مراسم شکل می گیرد و جوانان و نوجوانان را در کنار پیشکسوتان و پیرغلامان می بینیم، امید به آینده ای روشن و ماندگاری این فرهنگ ناب در دلها بیشتر می شود. حضور نسل جوان در این آیین ها، نویدبخش تداوم راه حسینی و انتقال این میراث عظیم به نسل های بعدی است و این بزرگترین افتخار ما است.

برگزاری این مراسم و آیین های متنوع، تنها به جنبه های عاطفی و سوگواری خلاصه نمی شود، بلکه محرم را به فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ غنی عاشورایی و انسان سازی تبدیل کرده است.

حجت الاسلام صادق صمدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین شهر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محرم یک مدرسه بزرگ انسان سازی و خودشناسی است، اظهار کرد: ریشه آیین های عزاداری در مشگین شهر به عمق باورها و اعتقادات دینی مردم این خطه بازمی گردد و هر سال باشکوه تر از سال قبل برگزار می شود. امسال نیز با هماهنگی و همکاری نزدیک هیئت های مذهبی، مساجد، کانون های فرهنگی و تشکل های دینی، برنامه های متنوع و اثرگذاری در سطح شهرستان تدارک دیده شده است که هدف اصلی و غایی همه آنها، تبیین دقیق پیام های انسان ساز عاشورا و انتقال ارزش هایی هم چون ایثار، مقاومت، شجاعت، ظلم ستیزی و ولایتمداری به نسل جوان و نوجوانان جامعه است. ما معتقدیم محرم بهترین بستر برای تبیین اهداف قیام سیدالشهدا است.

ایجاد پیوندی ناگسستنی میان نسل جدید

وی با اشاره به حضور پرشور و چشم گیر قشر جوان و نوجوان در دسته های عزاداری و برنامه های محرم امسال، ابراز خرسندی کرد و افزود: یکی از مهمترین و ارزشمندترین دستاوردهای این آیین های باشکوه، ایجاد پیوندی ناگسستنی میان نسل جدید با ارزش های ناب دینی، انقلابی و فرهنگ حسینی است. خوشبختانه آماری که ما از حضور جوانان و حتی کودکان در مجالس روضه و هیئت های مذهبی داریم، بسیار نویدبخش و امیدآفرین است و نشان می دهد که دلدادگان به مکتب عاشورا، هر روز در حال افزایش هستند. این حضور، سرمایه عظیمی برای آینده نظام و انقلاب اسلامی محسوب می شود.

اما صاحبان اصلی این مجالس و محافل، مردم خود شهرستان هستند؛ مردمی که با نذرها، اشک ها و حضور خود، صحنه های باشکوه عشق و ارادت را خلق میکنند. یکی از بانوان مؤمن و انقلابی که هر سال همراه با فرزندان خردسال خود در مراسم سوگواری حضور فعالی دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هدف ما از آوردن فرزندانمان به این مجالس، فقط شرکت در یک مراسم نیست؛ بلکه می خواهیم از همان سنین کودکی، عشق به اهل بیت (ع) و فرهنگ فداکاری و آزادگی را در وجودشان نهادینه کنیم. دوست داریم آنها درس های بزرگ قیام کربلا را از مکتب امام حسین (ع) بیاموزند و بدانند که عزت و سربلندی یک ملت، در گرو ایستادگی بر حق و شهادت طلبی است.

یک جوان عزادار نیز اظهار کرد: محرم و عاشورا برای قشر جوان، تنها یک زمان برای عزاداری و بر سر و سینه زدن نیست؛ بلکه یک فرصت گران بها برای خودسازی، تهذیب نفس، شناخت بهتر ابعاد شخصیتی امام حسین (ع) و درک عمیق تر فلسفه قیام ایشان است. شرکت در هیئت های مذهبی، با آن فضای روحانی و ملکوتی، به ما آرامشی عجیب می بخشد و نویدبخش آیندهای بهتر و امیدوارانه تر است. در این ایام، دلها به هم نزدیک تر شده و صفا و صمیمیت در جامعه موج می زند.

عطر دل انگیز نذریها در کوچه ها

و در گوشه گوشه این شهر، صحنه های زیبایی از عشق و ایثار به چشم می خورد؛ جایی که دیگ های بزرگ نذری بر پا شده و خادمان حسینی با عشق و اخلاصی بی پایان، مشغول طبخ و توزیع غذای متبرک بین عزاداران و نیازمندان هستند. عطر دل انگیز نذری ها در کوچه ها پیچیده و صحنه های صفا و صمیمت، مجالی برای بغض و گریه های بی امان است. همه اینها هر سال تکرار می شوند، اما هیچ گاه تازگی، حلاوت و تأثیرگذاری خود را از دست نمی دهند.

با فرارسیدن شب های پرغم تاسوعا و عاشورای حسینی، جمعیت عظیم و بی پایان عزاداران در خیابان ها، میدان ها و مساجد شهرستان چندین برابر شده و موج جمعیت، دل هر رهگذری را با خود به کوی یار می کشاند. نوای دلنشین و جانسوز مرثیه ها و نوحه های حسینی در سراسر فضای شهر طنین انداز است و اشک های گرم عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع)، چونان باران رحمتی بر گونه ها جاری می شود؛ اشک هایی که قرن هاست روایتگر عشق بی پایان، وفاداری بی منت های مردم این دیار به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و هیچ عاملی نتوانسته این شعله عشق را خاموش کند.

محرم در مشگین شهر، یک آیین مذهبی چند روزه نیست؛ روایتی زنده، پویا از عشق، وفاداری، دلدادگی و ارادت خالصانه ای است که مردم این خطه، نسل به نسل و سینه به سینه، آن را نگهداری کرده و پرچم سرخ عزای حسین (ع) را بر فراز قلعه های ایمان شان برافراشته نگه داشته اند. در این روزهای پرغصه، هر کوچه، هر خانه و هر مسجد، قصه ای ناگفته از عشق به کربلا و شهدای آن را روایت می کند و هر قطره اشک، عهدی دوباره و پیمانی استوارتر با مکتبی است که پس از قرنها، همچون چراغی فروزان، مسیر هدایت و تعالی دلها و جامعه انسانی را روشن نگه داشته و تا ابد نیز اینگونه باقی خواهد ماند.