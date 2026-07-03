تشییع رهبر شهید، همه پرسی واقعی ملت برای جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار گردید با اشاره به رویکرد دشمنان در خصوص مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: این روزها سردمداران آمریکا، اسرائیل و همچنین سفله های سلطنت طلب‌ها در نهایت اضطراب و عصبانیت هستند اضطراب و وحشت آنها از شکوه تشییع رهبر شهید ماست.

وی افزود: تشییع رهبر انقلاب هر چقدر باشکوه‌تر باشد افتضاح بزرگی برای آمریکا و اسرائیل درست می‌شود؛ نفس ترور یک عمل بسیار شنیع مجرمانه است اگر شخصیت ترور شده، شخصیت دینی بزرگ باشد جرم بزرگ تر است اگر شخصیتی باشد که میلیون‌ها انسان از او تقلید می‌کنند و با او ارتباط دینی و عاطفی دارند جرم بزرگ تر و بزرگ تر است و اگر کسی ترور شود که آنچنان قلب‌ها را تسخیر نماید که از ۸۰ کشور ملت‌ها در تشییع او شرکت کنند و رکورد حضور در تشییع را بشکنند جرم در اینجا بسیار بزرگتر و یک روسیاهی و شکست بزرگ برای تروریست هاست این تشییع نشان می‌دهد که رهبر ما شکست نخورده بلکه اردوگاه ترور با تمام اعوان و انصارش شکست خورده است.

امام جمعه اردبیل گفت : این تشییع نشان می‌دهد که تروریست‌ها در مسیر کاملاً مخالف ملت‌ها و توده‌های عظیم مردمی حرکت می‌کنند و این به معنی مرگ کامل دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در زمان معاصر و به معنی مرگ سیاسی لحظه به لحظه تروریست است این تشییع اعتراضی جهانی به مدیریت حاکم بر دنیای معاصر است .

آیت الله عاملی ادامه داد: بهترین تعبیر در حق این تشییع این است که بگوییم این تشییع اولاً یک رفراندوم کامل و واقعی از طرف ملت ما برای انتخاب جمهوری اسلامی است و لذا به منزله رفراندوم مقبولیت است.ثانیاً یک مانور عظیم اقتدار است که قطعاً دشمن را در توطئه و حمله مایوس خواهد کرد و بازدارندگی فوق العاده دارد. ثالثاً مانور انسجام ملی است و نشان می دهد اختلافات جزیی بنیان مرصوص ما را نشکسته است.

رفراندوم واقعی علیه قدرت اهریمنی معاصر

امام جمعه اردبیل افزود: چهارم یک رفراندوم کامل برای نشان دادن رای جهانی علیه جنگ و ترور و حمله به حکومت‌ها و دولت‌های مشروع و در یک کلمه رفراندوم واقعی علیه قدرت اهریمنی معاصر و نماینده آن یعنی آمریکا اسرائیل و هم پیمانان آنهاست بسیار جالب است که هرچه در دنیا مجموعه‌های ضد امپریالیستی و ضد ظلم و استبداد است در حال حرکت به طرف ایران جهت شرکت در این مراسم هستند این تشییع صرفاً یک حرکت ملی مخصوص ایران نیست بلکه به یک اعتراض و حرکت جهانی علیه آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است ترامپ باید با ملاحظه سیل انسان‌ها در این تشییع هزاران بار آرزوی مرگ کند.