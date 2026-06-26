به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که صبح شنبه ۶ تیر از ساعت ۶:۳۰ برابر تیم ملی فوتبال مصر برگزار میشود، با دستور استاندار خوزستان، ادارات استان فردا شنبه از ساعت ۹:۳۰ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
بر اساس این تصمیم، زمان شروع به کار ادارات خوزستان با هدف همراهی بیشتر مردم و کارکنان با این رویداد ورزشی ملی، با تأخیر تعیین شده است.
در این اطلاعیه آمده است بیمارستانها، مراکز درمانی، اورژانس، آتشنشانی و سایر مراکز نوبتکاری، امدادی و ضروری از این تصمیم مستثنی هستند و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
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