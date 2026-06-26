آغاز به کار ادارات مازندران روز شنبه با دو ساعت تأخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی افزود ساعت آغاز به کار ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز شنبه ۶ تیرماه با دو ساعت تأخیر و از ساعت ۹:۳۰ خواهد بود.

وی با بیان اینکه دیدار مهم تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح برگزار می‌شود، افزود: این تصمیم با هدف تقویت موج حمایت از تیم ملی فوتبال ایران به عنوان نماد انسجام و اتحاد ایرانیان و ایجاد فرصت برای همراهی کارکنان و مردم با این مسابقه اتخاذ شده است.

استاندار مازندران تأکید کرد: بر این اساس، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان روز شنبه فعالیت خود را از ساعت ۹:۳۰ آغاز خواهند کرد.