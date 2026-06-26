دلبسته به موفقیت مذاکرات نیستیم؛ انتقام خون امام شهید را خواهیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، اظهار داشت: ایشان فرمودند که مسئولان امر از سر دلسوزی و با حسن‌نظر تلاش زیادی را به عمل آوردند، البته رئیس‌جمهور آمریکا از سر شکست از همه راه‌ها استفاده کرد که این تفاهم‌نامه امضا شود، معلوم می‌شود که ما طالب نبودیم، آنها طالب بودند، سپس مقام معظم رهبری فرمودند که «بنده علی‌الاصول نظر دیگری داشتم؛ ولی رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی از طرف خودش و سایر اعضا به بنده تعهد دادند که حقوق ملت ایران جبهه مقاومت را پاسداری کنند».

اجازه در مورد متن تفاهم‌نامه یک اجازه مشروط است

وی ادامه داد: معلوم می‌شود که مقام معظم رهبری مطالبات دیگری هم داشته‌اند که با این تفاهم‌نامه متفاوت است، رئیس‌جمهور هم از طرف خودش و هم اعضای شورای‌عالی امنیت ملی تعهد داده است، تصریح کرده است که مسئولیت پاسداری از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را می‌پذیرند و همچنین اگر آمریکا بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه همچنین فرمودند که بنده و ملت منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود و مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود، گفت: ما باید این تفاهم‌نامه را به طور کامل ببینیم.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه اجازه در مورد متن تفاهم‌نامه یک اجازه مشروط است، اجازه مطلق نیست، افزود: وظیفه ملت در این راستا نظارت است، دقت کند، باتوجه‌به بدعهدی و پیمان‌شکنی که جزء ضروریات شیطان بزرگ است، دقت کنیم که بندهای تفاهم عملیاتی شود و آسیبی به حقوق ملت وارد نشود.

دشمنی ما با استکبار ریشه‌ای و پایان‌ناپذیر است

وی با تأکید بر اینکه دشمنی ما با استکبار ریشه‌ای است، پایان‌ناپذیر است، اساسی است، اصولی است، گفت: مذاکره برای دفع شر است، وگرنه دشمنی ما با استکبار یک دشمنی اساسی است که هیچ اعتمادی به این دشمن نیست و مبارزه مستکبران با حق‌جویان و حق‌طلبان هم در نظر خودشان یک مبارزه مبنایی و اساسی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه گزینه اصلی ما در مقابل دشمن، مذاکره نیست، مذاکره یک فرصت است برای اینکه ملت بتواند حقوق خودش را به دست بیاورد، مذاکره فرصتی برای دوستی و آشتی با شیطان بزرگ نیست، افزود: ما انتقام خون امام شهید را همراه با خودمان داریم، هیچ‌گاه این فراموش نخواهد شد، دانشمندانی که شهید شدند، فرماندهان نیروهای مسلح، مردم عادی، زنان و کودکان، دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه و... را فراموش نمی‌کنیم، پرونده شیطان بزرگ برای انتقام در نزد ملت ایران باز است، انتقام از این دو هیئت حاکمه رژیم جعلی در نزد ملت ایران ماندگار است و روزی جوانمردانی این انتقام را خواهند گرفت.

مطالبه‌گری در مورد مذاکرات بر پایه اخلاق و به‌دوراز تفرقه باشد

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: تفاهم‌نامه‌ای به‌هرحال این‌چنین به امضا رسیده است، در طول این مذاکرات نظارت و مطالبه‌گری هم لازم است و هم حق مردم است، اما به شکل و شیوه‌ای که بدزبانی باشد، بداخلاقی باشد، اهانت باشد، به شکل و شیوه‌ای که موجب تفرقه و اختلاف باشد غیرقابل‌قبول نیست، پایان کامل جنگ، پایان هر گونه عملیات نظامی در جبهه مقاومت، اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، حفظ حقوق هسته‌ای، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و لغو کامل تحریم‌ها که در متن تفاهم‌نامه آمده مطالبه‌گری شود.

وی گفت: نخبگان، خواص، عموم مردم حق دارند که اینها را مطالبه کنند، ولی مطالبه‌ای که بر پایه اخلاق باشد و به‌دوراز تفرقه و اختلاف باشد. نظر مقام معظم رهبری هم فصل‌الخطاب است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: البته آنچه که مشاهده می‌کنیم، نقض آتش‌بس در لبنان، اظهارات متفاوت و متناقض رئیس‌جمهور آمریکا و اطرافیانش است، اینها اصلاً نشانه‌های خوبی نیست، این همان ارجاع به پیمان‌شکنی و بدعهدی‌ها است.

ما اصلاً دلبسته به موفقیت مذاکره‌ها نیستیم

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: بنابراین ما اصلاً دلبسته به موفقیت مذاکره‌ها نیستیم، با همین تفاهم‌نامه پیش می‌رویم تا به کجا منتهی شود، خصوصاً روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا با شش کشور عربی از جمله همین قطری که واسطه این متن تفاهم‌نامه است، جلسه‌ای در بحرین داشته‌اند و بیانیه‌ای را علیه ایران صادر کرده‌اند، گفته‌اند ما از این تفاهم‌نامه استقبال می‌کنیم؛ ولی سلاح هسته‌ای ایران را ضد صلح می‌دانیم، موشک‌ها و پهپادهای ایران ضد صلح است و باید با نیروهای نیابتی ایران مقابله کرد، آزادی نامحدود تنگه هرمز بدون اخذ هر گونه هزینه و مالیات باید صورت گیرد.

وی گفت: چقدر می‌شود به این شیطان بزرگ و این‌هایی که پایگاه‌های خودشان را در اختیار آمریکا قرار داده‌اند، اطمینان داشته باشیم؟ ما اصلاً دلبسته به این مذاکرات نیستیم، این مذاکرات پیش خواهد رفت، اگر ما به مقاصد خود رسیدیم، اگر هم نرسیدیم، نیروهای مسلح ما بیشتر تجهیز خواهند شد و آماده یک جنگ حسینی و حماسه حسینی با دشمنان ضد بشریت خواهیم شد.