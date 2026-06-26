نورمفیدی: اختلاف بر سر مذاکره نباید به تفرقه منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ابعاد معرفتی قیام عاشورا اظهار کرد: حادثه کربلا سرشار از درس‌ها و اسراری است که باید به درستی برای جامعه تبیین شود و مهم‌ترین پیام این نهضت، احیای توحید و مبارزه با شرک است؛ همان رسالتی که همه پیامبران الهی برای آن مبعوث شدند.

وی با بیان اینکه قرآن کریم دامنه شرک را بسیار گسترده‌تر از بت‌پرستی معرفی می‌کند، افزود: تبعیت بی‌چون و چرا از غیر خدا، پیروی از هوای نفس و تسلیم شدن در برابر حاکمان ستمگر، از مصادیق شرک است و انسان را از مسیر بندگی خدا دور می‌کند.

امام جمعه گرگان ادامه داد: بنی‌امیه مردم را به جای بندگی خدا، به اطاعت و تسلیم در برابر خود دعوت می‌کردند و امام حسین (ع) برای مقابله با همین انحراف بزرگ و احیای توحید قیام کرد و در این راه از جان خود و عزیزانش گذشت.

نورمفیدی با اشاره به جلوه‌های توحید در رفتار سیدالشهدا (ع) گفت: امام حسین (ع) در سخت‌ترین لحظات عاشورا نیز تنها به خدا تکیه داشت و هرچه مصائب بیشتر می‌شد، آرامش و اطمینان ایشان افزون‌تر می‌گردید که این، اوج ایمان و توکل به پروردگار است.

وی تأکید کرد: درس بزرگ عاشورا برای مسلمانان این است که در برابر ظلم، طاغوت و هرگونه انحراف از مسیر الهی ایستادگی کنند و بندگی خالصانه خداوند را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی خدمت به کشور است

امام جمعه گرگان، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به افزایش دمای هوا، از مردم خواست در مصرف آب، برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند.

وی اظهار کرد: رعایت الگوی مصرف تنها به نفع افراد نیست، بلکه خدمتی بزرگ به کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: امروز هزینه‌های سنگینی برای تأمین برخی حامل‌های انرژی از جمله بنزین به کشور تحمیل می‌شود و اگر مصرف بهینه شود، این منابع می‌تواند صرف رفع مشکلات و توسعه کشور شود.

امام جمعه گرگان با تأکید بر اصلاح فرهنگ مصرف افزود: کاهش استفاده از خودروهای شخصی، توسعه پیاده‌روی و بهره‌گیری از وسایل حمل‌ونقل مناسب، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، به نفع جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.

اختلاف‌نظرها نباید وحدت ملی را خدشه‌دار کند

نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به اختلاف‌نظرها درباره موضوع مذاکره پرداخت و گفت: اختلاف‌نظر، امری طبیعی است و موافقان و مخالفان هر کدام ممکن است استدلال‌های خود را داشته باشند، اما این اختلاف‌ها نباید به ایجاد تفرقه، توهین به مسئولان و خدشه‌دار شدن وحدت و انسجام ملی منجر شود.

وی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین نیاز کشور حفظ وحدت ملی است، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد شکاف در جامعه هستند و هر اقدامی که موجب ناامیدی مردم، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف انسجام ملی شود، در راستای خواسته دشمن خواهد بود.

امام جمعه گرگان با تأکید بر اینکه در مسائل کلان کشور باید فصل‌الخطاب، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد، خاطرنشان کرد: همه جریان‌ها و گروه‌ها باید از هرگونه رفتار و سخنی که موجب اختلاف و دوگانگی در جامعه می‌شود، پرهیز کنند و مصالح ملی را در اولویت قرار دهند.

نورمفیدی همچنین با اشاره به دیدگاه رهبران انقلاب درباره مذاکره با آمریکا گفت: موضع نظام در این زمینه بر اساس مصالح کشور و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود و نباید این موضوع به بستری برای ایجاد تنش و دو دستگی در جامعه تبدیل شود.

نورمفیدی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا اظهار کرد: نباید سخنان رهبری به صورت گزینشی نقل شود، زیرا ایشان در کنار تأکید بر اینکه مذاکره با آمریکا راه‌حل همه مشکلات کشور نیست، در مواردی که مصلحت نظام اقتضا کرده، برای دفع شر دشمن و تأمین منافع ملی با انجام مذاکره موافقت کرده‌اند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب بارها اظهار کرده‌اند که اگر مذاکره بتواند از شر آمریکا بکاهد یا زمینه رفع تحریم‌ها را فراهم کند، در چارچوب مصالح نظام و با حفظ عزت کشور می‌تواند انجام شود. همچنین در مقاطعی برای مذاکرات هسته‌ای با هدف خنثی‌سازی فضاسازی‌های بین‌المللی و گرفتن بهانه از طرف مقابل، مجوز لازم صادر شده است.

امام جمعه گرگان تأکید کرد: مذاکره از نگاه رهبر شهید هرگز یک هدف و اصل نیست، بلکه ابزاری در خدمت منافع ملی است و باید همواره از موضع قدرت، عزت و حکمت انجام شود، نه از موضع ضعف یا وابستگی صورت گیرد.

نورمفیدی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی دارای ساختار قانونی و تصمیم‌گیری مشخص است و هیچ فرد یا جریانی به صورت مستقل درباره مسائل کلان سیاست خارجی تصمیم‌گیری نمی‌کند. همه امور در چارچوب قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و با هدایت رهبر معظم انقلاب دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: دشمنان امروز بیش از هر چیز به دنبال ایجاد اختلاف، دوقطبی‌سازی و تضعیف انسجام ملی هستند، از این رو همه جریان‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم باید از هر اقدامی که موجب تفرقه و ناامیدی در جامعه شود، پرهیز کنند.

امام جمعه گرگان گفت: آنچه برای جمهوری اسلامی اصل و اولویت دارد، ساختن ایرانِ قوی، حفظ اقتدار ملی و تأمین منافع مردم است و هر اقدامی، از جمله مذاکره، تنها در صورتی ارزشمند خواهد بود که در راستای این اهداف و با حفظ عزت و استقلال کشور انجام شود.

وی از مردم خواست با حفظ وحدت، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و پرهیز از اختلاف‌افکنی، زمینه عبور موفق کشور از شرایط حساس کنونی را فراهم کنند.