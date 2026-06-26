به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با تاکید بر جایگاه فرامذهبی قیام عاشورا، درس‌های جهاد و مقاومت در مکتب حسینی را تبیین کرد و با استناد به آیات قرآن، هجرت از ظلم به سوی عدل را سنت الهی و مقدمه قیام برای احیای دین دانست و بر ضرورت ایستادگی در برابر استکبار جهانی تاکید کرد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه هجرت را سنت الهی و مقدمه قیام برای عدالت خواند و اظهار کرد: هجرت تنها کوچ کردن از سرزمینی به سرزمین دیگر نیست، بلکه حرکت از ظلم به سوی عدل، از باطل به سوی حق و از ذلت به سوی عزت است که در زندگی امام حسین (ع) به زیباترین شکل تجلی یافت.

وی خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) از مدینه به مکه و سپس به سوی کوفه هجرت کرد، نه برای قدرت، بلکه برای یاری رساندن به مستضعفان و احیای دین جدش و به ما آموخت که زندگی در ذلت و زیر بار ظلم برای مؤمن شایسته نیست.

ماموستا کلشی‌نژاد در ادامه با اشاره به جایگاه والای امام حسین(ع) در نگاه اهل سنت، اظهار کرد: بدون تردید امام حسین(ع) فرزند رسول خدا(ص)، یکی از سروران جوانان اهل بهشت و از اهل بیت پیامبر(ص) است که محبتش بر دل‌های همه مسلمانان واجب و مقدس است و پیامبر اکرم(ص) در روایتی معتبر فرمودند: «حسین منی و أنا من حسین، أحب الله من أحب حسیناً»؛ حسین از من است و من از حسینم، هر کس حسین را دوست بدارد، خداوند او را دوست می‌دارد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با بیان اینکه قیام عاشورا تجسم عینی آموزه‌های قرآن کریم درباره جهاد و مقاومت در برابر ظلم است،عنوان کرد: امام حسین(ع) و یارانش این معامله الهی را به بهترین شکل ممکن انجام دادند و جان‌های خود را در راه خدا فروختند و سربلند شدند و امروز عاشورا به ما می‌آموزد که در برابر ظلم و استکبار، هرچند قدرتها و ابزارهایش فراوان باشد، باید ایستاد.

ماموستا کلشی‌نژاد با محکوم کردن جنایت قاتلان امام حسین(ع)، گفت: پیروان اهل سنت، لعنت خود را به قاتلان امام حسین(ع)، افراد دخیل و همکار در این شهادت و کسانی که از این جنایت خوشحال هستند، می‌فرستند و آن را محکوم می‌کنند و قضیه کربلا، قضیه ایستادگی در برابر استکبار و استبداد است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با تاکید بر فرامذهبی بودن واقعه عاشورا، تصریح کرد: عاشورا متعلق به یک گروه و مذهب خاص نیست، امام حسین(ع) شخصیتی فرامرزی و متعلق به بشریت است و بعد از گذشت ۱۴ قرن از قیام خونین عاشورا، هنوز این نهضت چراغ راه آزادگان در جهان اسلام و دیگر نقاط دنیا است و باید آن را مکتبی انسان‌ساز دانست که در آن درس آزادگی می‌توان آموخت.