به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، همایش بینالمللی فناوریهای نوین آموزشی با حضور وزرای علوم و آموزش عالی کشورهای مختلف، جمعی از مسئولان رسمی و دولتی ترکیه و شخصیتهای علمی و دانشگاهی در استانبول آغاز به کار کرد. دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بینالمللی حضور دارد.
سخنرانی در نشستهای تخصصی، دیدار و گفتوگو با وزرای علوم و مسئولان دانشگاهی کشورهای مختلف، بازدید از پارکهای علم و فناوری و دانشگاههای ترکیه و همچنین رایزنی برای گسترش همکاریهای علمی، آموزشی و فرهنگی، از مهمترین برنامههای دکتر سیمایی و هیئت همراه در این سفر است.
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