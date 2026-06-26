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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

حضور وزیر علوم در همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین آموزشی در استانبول

حضور وزیر علوم در همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین آموزشی در استانبول

همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین آموزشی در استانبول با حضور وزیر علوم ایران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین آموزشی با حضور وزرای علوم و آموزش عالی کشورهای مختلف، جمعی از مسئولان رسمی و دولتی ترکیه و شخصیت‌های علمی و دانشگاهی در استانبول آغاز به کار کرد. دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی حضور دارد.

سخنرانی در نشست‌های تخصصی، دیدار و گفت‌وگو با وزرای علوم و مسئولان دانشگاهی کشورهای مختلف، بازدید از پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های ترکیه و همچنین رایزنی برای گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی، از مهم‌ترین برنامه‌های دکتر سیمایی و هیئت همراه در این سفر است.

کد مطلب 6871186
مهتاب چابوک

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