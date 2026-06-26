به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین آموزشی با حضور وزرای علوم و آموزش عالی کشورهای مختلف، جمعی از مسئولان رسمی و دولتی ترکیه و شخصیت‌های علمی و دانشگاهی در استانبول آغاز به کار کرد. دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی حضور دارد.

سخنرانی در نشست‌های تخصصی، دیدار و گفت‌وگو با وزرای علوم و مسئولان دانشگاهی کشورهای مختلف، بازدید از پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های ترکیه و همچنین رایزنی برای گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی، از مهم‌ترین برنامه‌های دکتر سیمایی و هیئت همراه در این سفر است.