به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عزیزی صبح سه شنبه در جمع مردم سوگوار شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسجد جامع میامی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و بصیرت، بیان کرد: خون پاک آیت‌الله خامنه‌ای (ره) راه انقلاب را روشن‌تر از همیشه می‌کند و رمز پیروزی ما در برابر فتنه‌ها، وحدت و بصیرت است.

وی ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب به امت اسلامی، بر لزوم پاسداری از آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان تاکید کردند.

امام جمعه میامی بیان کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام و ایران عزیز است. اما این فقدان، باید ما را به بصیرت و هوشیاری بیشتری نسبت به توطئه‌های دشمنان مجهز کند.

عزیزی افزود: رهبر عظیم الشان انقلاب، با هدایت‌های حکیمانه خود، ما را در مسیر درست هدایت فرمودند و خونشان، راه را برای ما روشن ساخته است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت در شرایط کنونی، گفت: دشمنان، با ایجاد تفرقه و اختلاف، در تلاشند تا نظام اسلامی را از درون تضعیف کنند، اما ما با حفظ وحدت و انسجام، در برابر این توطئه‌ها مقاومت خواهیم کرد و ان‌شاءالله پیروز خواهیم شد.