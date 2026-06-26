امام جمعه مهاباد: نهضت عاشورا نجات‌ بخش اسلام از انحراف بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد، اظهار کرد: حادثه عاشورا تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه مکتبی انسان‌ساز و درس‌آموز برای همه مسلمانان و آزادگان جهان است که پیام ایثار، مقاومت، عزت و دفاع از حق را در خود جای داده است.

وی افزود: امام حسین (ع) با قیام خود در برابر ظلم و استبداد، به مسلمانان آموخت که در برابر حاکمان ستمگر و جریان‌های انحرافی سکوت نکنند و برای حفظ ارزش‌های دینی و انسانی از جان و مال خود بگذرند.

امام جمعه مهاباد با بیان اینکه دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند از موضوع محبت به اهل بیت (ع) برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان بهره‌برداری کنند، گفت: ارادت به خاندان پیامبر اکرم(ص) مختص مذهب یا گروه خاصی نیست و محبت به اهل بیت (ع) از اعتقادات ریشه‌دار و مشترک میان تمامی مسلمانان به ویژه پیروان اهل سنت و مذهب شافعی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: محبت به پیامبر اسلام (ص) و خاندان پاک ایشان از آموزه‌های اساسی دین اسلام است و بزرگان اهل سنت نیز همواره بر این موضوع تاکید داشته‌اند.

ماموستا امامی با اشاره به جایگاه اهل بیت (ع) در اندیشه علمای اهل سنت افزود: امام شافعی به صراحت بیان کرده است که اگر محبت و دوستی اهل بیت (ع) به معنای شیعه بودن باشد، او نیز خود را شیعه می‌داند که این سخن نشان‌دهنده عمق ارادت علمای بزرگ اسلامی به خاندان پیامبر (ص) است.

وی اظهار کرد: نامگذاری فرزندان اهل سنت به نام‌های مبارکی همچون علی، حسن و حسین نیز بیانگر علاقه قلبی و جایگاه والای اهل بیت (ع) در میان مسلمانان اهل سنت است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت وحدت و همبستگی امت اسلامی باشد.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت، این حادثه را یکی از دردناک‌ترین جنایات علیه بشریت دانست و گفت: در سال ۱۳۶۶ رژیم بعث عراق با بهره‌گیری از سلاح‌های شیمیایی و با حمایت قدرت‌های استکباری، مردم بی‌دفاع سردشت را هدف قرار داد و فاجعه‌ای انسانی را رقم زد که آثار آن همچنان بر زندگی مردم این منطقه سایه افکنده است.

وی افزود: بمباران شیمیایی حلبچه نیز از دیگر جنایات هولناک رژیم بعث عراق علیه مردم کُرد بود که آثار جسمی، روحی و زیست‌محیطی آن پس از گذشت سال‌ها همچنان در منطقه قابل مشاهده است.

ماموستا امامی همچنین با اشاره به هفته مبارزه با مواد مخدر، از تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در مقابله با این پدیده مخرب قدردانی کرد و گفت: مواد مخدر یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای سلامت فردی و اجتماعی است و خانواده‌ها باید با افزایش آگاهی و نظارت بیشتر، جوانان را از خطرات این معضل مصون نگه دارند.

وی تاکید کرد: معتادان متجاهر پیش از آنکه مجرم باشند، بیمار هستند و کمک به درمان، بازپروری و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه، اقدامی انسانی، دینی و ارزشمند است که می‌تواند آثار مثبت فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد.

ماموستا امامی همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دستگاه قضایی نقش مهمی در برقراری عدالت، صیانت از حقوق مردم و مقابله با فساد در جامعه برعهده دارد.

امام جمعه مهاباد از تلاش‌های قضات، کارکنان و مسوولان دستگاه قضایی در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و خواستار تسریع در رسیدگی عادلانه به مطالبات و حقوق شهروندان شد