به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صافیزاده، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر جوپار با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار داشت: این ایام را به محضر حضرت صاحبالزمان(عج)، نایب برحق ایشان مقام معظم رهبری و مردم عزادار جوپار تسلیت عرض میکنم.
وی با اشاره به حرکت کاروان اسرای اهلبیت(ع) از کربلا به سمت کوفه در عصر روز عاشورا، افزود: به همین مناسبت، این روز به نام روز تجلیل از اسرا و مفقودین نامگذاری شده است و ما همواره قدردان سختیها و مرارتهایی هستیم که آزادگان عزیز در دوران اسارت متحمل شدند تا امروز کشورمان با عزت و سربلندی پابرجا بماند.
امام جمعه جوپار با بیان اینکه فداکاری شهدای جاویدالاثر و خانوادههای آنان هرگز فراموش نخواهد شد، گفت: فردا نیز بنا بر نقلی، سالروز شهادت امام سجاد (ع) است که این مناسبت را پیشاپیش تسلیت عرض میکنم.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفتم تیر، سالروز شهادت آیتالله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام(ره) در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، این روز را گرامی داشت و اظهار کرد: این مناسبت که به نام روز قوه قضاییه نیز نامگذاری شده است، فرصت مغتنمی برای قدردانی از خدمات کسانی است که در دستگاه قضایی به مردم خدمت میکنند.
حجتالاسلام صافیزاده، با اشاره به سالروز شهادت آیتالله صدوقی، چهارمین شهید محراب، افزود: ائمه جمعه همواره از یک سو به عنوان خادمان مردم و از سوی دیگر به عنوان نمایندگان ولایت، تلاش کردهاند جامعه را از انحراف دور نگه دارند و در مسیر وحدتآفرینی نقشآفرین باشند.
وی ادامه داد: ائمه جمعه کوشیدهاند هم خود شکرگزار نعمت ولایت باشند و هم مردم را متوجه این نعمت بزرگ کنند و روحیه جهاد و مقاومت را در جامعه زنده نگه دارند.
امام جمعه جوپار با بیان اینکه دشمن پس از ناامیدی از جنگ نظامی، به جنگ روایتها روی آورده است، تصریح کرد: دستگاه دروغسازی دشمن به دنبال آن است که با انتشار اخبار کذب، وحدت کمنظیر حاکم بر جامعه را مخدوش و کشور را دچار آشوب کند.
وی اضافه کرد: طرح ادعاهایی همچون ممنوعیت شعار «مرگ بر آمریکا»، ممنوعیت آتش زدن پرچم این رژیم و همچنین برخی مطالب مطرحشده درباره مذاکرات، نمونههایی از این جنگ روایتهاست.
حجتالاسلام صافیزاده، با انتقاد از برخی جریانهای فعال در فضای مجازی، گفت: متأسفانه برخی افراد که خود را پیرو رهبر معظم انقلاب معرفی میکنند، نادانسته در حال تزریق یأس و ناامیدی در جامعه هستند، در حالی که باید از افراط و تفریط در قضاوت نسبت به مسئولان پرهیز شود.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نسبت به مسئولان حسنظن دارند، ما نیز باید با حفظ این نگاه، وفای به عهد را از آنان مطالبه کنیم؛ البته این مطالبهگری با اتهامزنی و تخریب بر پایه دروغهای رسانههای غربی تفاوت دارد.
امام جمعه جوپار با اشاره به موضوع مذاکرات نیز اظهار داشت: مسئولان بارها اعلام کردهاند که مذاکره به معنای تسلیم در برابر دشمن نیست، بلکه با هدف احقاق حقوق ملت ایران دنبال میشود.
وی در عین حال تأکید کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که ارسال پالس ضعف به دشمن، اقدامی نادرست است و در این برهه حساس، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت است؛ از این رو مسئولان باید از هر اقدامی که وحدتشکن باشد، پرهیز کنند.
حجتالاسلام صافیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مسائل در حوزه ورزش استان کرمان گفت: مدتی است اخباری از ورزش استان مخابره میشود که با روح وحدت و نیز ارزشهای دینی و اسلامی حاکم بر استان کرمان در تعارض است.
وی افزود: این سخنان از سر دلسوزی و خیرخواهی نسبت به مسئولانی مطرح میشود که به نظر میرسد آشنایی کافی با فرهنگ اصیل مردم کرمان ندارند.
امام جمعه جوپار تصریح کرد: رعایت نشدن احکام دینی در محل فعالیت ورزشکاران، قرار گرفتن ورزشکاران دختر بدون حجاب در معرض دید نامحرمان و نیز حضور تماشاگران زن در سالن مسابقات کشتی، اقداماتی نادرست است.
وی همچنین به ماجرای آزمون مدارس سمپاد اشاره کرد و گفت: برخوردی که با برخی دختران چادری در آزمون سمپاد صورت گرفت و از آنان خواسته شد برای حضور در امتحان چادر از سر بردارند، بسیار دردناک بود.
حجتالاسلام صافیزاده در پایان با خطاب به مسئولان اظهار کرد: از مسئولان محترم میخواهیم با حفظ وحدت مقدس در جامعه و احترام به ارزشها، این اصول را در سرلوحه امور قرار دهند.
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