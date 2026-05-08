امام جمعه جوپار: حضور مردم در خیابان ها کمتر از شهادت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صافیزاده، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر جوپار، ضمن گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد شهادت شهید دانش شاهخسروی، از شهدای والامقام این شهر، یاد و خاطره ایثارگران عملیات بیتالمقدس در آزادسازی خرمشهر را زنده کرد.
وی با اشاره به تقارن این روز با روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، این مناسبت را به تمامی امدادگران، اعضای خانههای هلال و فعالان جمعیت هلال احمر به ویژه در شهر جوپار تبریک گفت.
امام جمعه جوپار با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس اظهار داشت: بر اساس حقوق بینالملل دریاها، ایران به عنوان کشور مشرف بر تنگه هرمز حق دارد ترافیک دریایی را مدیریت کرده و در مقابل خدماتی که برای حفظ ایمنی کشتیرانی و محیط زیست ارائه میدهد، عوارض متناسب دریافت کند.
صافی زاده، افزود: این پیام صرفاً یک پیام مناسبتی نبود، بلکه سند و دستوری برای شکلگیری نظم نوین منطقهای و جهانی بر پایه کنترل و مدیریت تنگه هرمز محسوب میشود.
وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، گفت: پس از اعلام اراده ایران برای استفاده از حق حاکمیت خود در تنگه هرمز، رئیسجمهور آمریکا مدعی آغاز عملیاتی با نام پروژه آزادی شد تا به زور مسیر تنگه را باز کند، اما تلاش رژیم تروریستی آمریکا با شکست مواجه شد.
امام جمعه جوپار با اشاره به حملات و خسارتهای واردشده به ناوشکنهای آمریکایی و آتشسوزی در بندر فجیره امارات، این رخداد را نشان ضعف دشمنان در برابر اقتدار و اراده ملت ایران دانست و گفت: امارات با خروج از اوپک و افزایش تولید نفت، قصد جبران خسارات اقتصادی و خروج سرمایهگذاران را داشت، اما با این تیر غیب بیش از پیش به عصر شتر نزدیک شد.
امام جمعه جوپار در پایان سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانیهای اخیر گفت: از مردم عزیز تقاضا دارم خسته نشوند و حضورشان در خیابانها را کوچک نبینند؛ این حضور کمتر از شهادت نیست و مانع اهداف دشمنان در ایجاد آشوب و ناامنی است
وی تأکید کرد: جامعه مانند یک کشتی واحد است؛ آسیب به هر بخش آن، غرق شدن همه را در پی دارد.
