راثی: عزاداری برای امام حسین(ع) از عوامل دفع بلا از جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد راثی در خطبههای این هفته نماز جمعه لیلان، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، عزاداری و گریه بر سیدالشهدا(ع) را از مقدسترین اعمال دانست و اظهار کرد: برپایی مجالس عزای امام حسین(ع) تنها یک سنت مذهبی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ دین و مصون ماندن جامعه از بلاها و آسیبها است.
وی با اشاره به روایات درباره جایگاه عزاداری حسینی افزود: خداوند متعال فرشتگان بسیاری را مأمور سوگواری بر سیدالشهدا(ع) کرده است و این موضوع نشاندهنده عظمت و اهمیت واقعه عاشورا است.
امام جمعه لیلان با بیان اینکه اگر جامعه اسلامی نسبت به مظلومیت امام حسین(ع) بیتفاوت میماند، عذاب الهی نازل میشد، تصریح کرد: سکوت در برابر آن همه جنایت و هتک حرمت نسبت به خاندان پیامبر(ص)، حادثهای نبود که بدون پیامد باقی بماند و استمرار عزاداریها سبب زنده ماندن حقیقت عاشورا و جلوگیری از فراموشی آن شده است.
راثی با استناد به روایتی از امام رضا(ع) درباره فضیلت گریه بر امام حسین(ع)، خاطرنشان کرد: اهلبیت(ع) همواره شیعیان را به زنده نگه داشتن یاد عاشورا دعوت کردهاند تا جامعه اسلامی نسبت به آن جنایت تاریخی بیتفاوت نشود.
هیئتهای حسینی باید در مسیر دفاع از حق حرکت کنند
وی با اشاره به برخی روایات درباره آثار معنوی عزاداری، گفت: استمرار این مجالس زمینهساز اصلاح جامعه و جبران کوتاهی امت نسبت به اهلبیت(ع) است.
خطیب نماز جمعه لیلان تأکید کرد: هیئتهای حسینی علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، باید در مسیر دفاع از آرمانهای اسلام، مقابله با استکبار و حمایت عملی از جبهه حق نیز نقشآفرین باشند.
راثی در بخش سیاسی خطبهها نیز با اشاره به تحولات اخیر روابط ایران و آمریکا، اظهار کرد: با وجود گذشت چند روز از امضای تفاهم میان دو کشور، هنوز هیچیک از تعهدات مورد انتظار از سوی آمریکا عملی نشده است.
وی با بیان اینکه توقف کامل جنگ، رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و پایان محاصره دریایی از جمله مطالبات مطرحشده بوده است، افزود: تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه مشاهده نشده و همین موضوع نشان میدهد که آمریکا همچنان به تعهدات خود پایبند نیست.
امام جمعه لیلان با اشاره به تجربههای گذشته، از جمله برجام، تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که نمیتوان به وعدههای آمریکا اعتماد کرد و این کشور در مقاطع مختلف از اجرای تعهدات خود سر باز زده است.
مسئولان به پیامدهای توافقات توجه کنند
وی با اشاره به برخی مفاد تفاهم اخیر درباره تردد دریایی، خواستار توجه مسئولان به پیامدهای احتمالی آن شد و گفت: باید از هماکنون برای شرایط پس از پایان دوره توافق و احتمال بازگشت فشارها و محدودیتها برنامهریزی شود.
راثی همچنین با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره تنگه هرمز، اظهار کرد: مسئولان باید در بیان مواضع خود، منافع ملی و اقتدار کشور را در نظر بگیرند و از ارسال پیام ضعف به دشمن پرهیز کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از توان دفاعی کشور افزود: تقویت نیروهای مسلح و حفظ اقتدار ملی از مهمترین الزامات امنیت کشور است و نباید با برخی مواضع یا اظهارات، زمینه سوءاستفاده دشمنان فراهم شود.
امام جمعه لیلان در پایان با یادآوری سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی، از مسئولان خواست با حفظ ارتباط با مردم، از هر اقدامی که موجب تضعیف نظام و ناامیدی جامعه شود، پرهیز کنند.
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