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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

امام جمعه لیلان: تشییع رهبر شهید نمایش اقتدار جبهه مقاومت بود

امام جمعه لیلان: تشییع رهبر شهید نمایش اقتدار جبهه مقاومت بود

لیلان- امام جمعه لیلان با بیان اینکه تشییع باشکوه رهبر شهید نمایش اقتدار جبهه مقاومت بود، گفت: این حضور گسترده، وحدت امت اسلامی و شکست محاسبات دشمنان را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لیلان، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا اساس سعادت انسان و زیربنای ایمان، اخلاق و عمل صالح است و جامعه اسلامی با تمسک به تقوا می‌تواند در برابر آسیب‌ها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند.

وی با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: این حضور کم‌نظیر تنها یک مراسم تشییع نبود، بلکه جلوه‌ای از اقتدار ملت ایران، وحدت امت اسلامی و نمایش قدرت جبهه مقاومت در برابر دشمنان بود. حضور گسترده مردم در کشورهای مختلف نیز نشان داد که اندیشه انقلاب اسلامی محدود به مرزهای ایران نیست و در میان ملت‌های آزادی‌خواه جهان نفوذ یافته است.

امام جمعه لیلان با بیان اینکه این حماسه مردمی، دشمنان انقلاب را دچار سردرگمی کرده است، گفت: ملت ایران با حضور آگاهانه خود نشان داد همچنان پای آرمان‌های انقلاب، شهدا و ولایت ایستاده و اجازه نخواهد داد توطئه‌های دشمنان به نتیجه برسد.

راثی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اقدامات آمریکا، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان سیاست فشار، تهدید و دشمنی با ملت ایران را دنبال می‌کنند و تجربه نیز نشان داده است که آمریکا در هیچ توافقی قابل اعتماد نیست.

وی با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان در قبال مذاکرات با آمریکا، افزود: بدعهدی‌های مکرر آمریکا ثابت کرده است که نباید به وعده‌های این کشور دل بست و تنها راه حفظ عزت و امنیت کشور، تکیه بر توان داخلی، حفظ اقتدار ملی و حرکت در مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.

امام جمعه لیلان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت داخلی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و پرهیز از اختلافات هستیم و همه مسئولان و جریان‌های سیاسی باید منافع ملی و مصالح کشور را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در مقاطع حساس از انقلاب اسلامی دفاع کرده است، گفت: مردم بار دیگر با حضور پرشور خود ثابت کردند پشتیبان نظام، ولایت و جبهه مقاومت هستند و این سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدهای خارجی است.

راثی در پایان از مردم خواست با حفظ بصیرت، تقویت وحدت ملی، تبعیت از ولایت و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، در برابر توطئه‌ها و جنگ روانی دشمنان هوشیار باشند و با اتکا به ایمان و انسجام، مسیر عزت و اقتدار کشور را ادامه دهند.

کد مطلب 6883960

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