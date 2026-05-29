راثی: خوف مقدس از پروردگار بالاترین سرمایه بنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته لیلان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین جایگاه «خوف و خشیت» در قرآن و روایات پرداخت.

امام جمعه لیلان در بخش عبادی خطبه‌ها با استناد به دعای عرفه امام حسین (ع) اظهار داشت: تقوا محصول خوف و خشیت از پروردگار است. حضرت سیدالشهدا در دعای عرفه می‌فرمایند: «خدایا چنان خوفی از خودت به من عطا کن که گویا تو را می‌بینم». این خوف مقدس، بالاترین سرمایه برای یک بنده محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آیات متعدد قرآن در این زمینه افزود: خداوند متعال می‌فرماید «و خافون إن کنتم مؤمنین» و «إنما یخشی الله من عباده العلماء». هر کسی در این دنیا از این واهمه قدسی بی‌بهره باشد، بی‌تردید به سوءعاقبت مبتلا خواهد شد.

راثی با بیان اینکه گناه به تدریج قلب را می‌میراند، تصریح کرد: گاهی فردی که زمانی از حق‌الناس هراس داشت، اکنون جنس‌های اساسی را احتکار کرده و به ۹۰ میلیون نفر بدهکار می‌شود، بدون اینکه ذره‌ای احساس مسئولیت کند. خداوند می‌فرماید تو اگر با بی‌اعتنایی گناه کنی، من نیز با بی‌اعتنایی تو را به جهنم می‌اندازم.

وی خطاب به بازاریان، گران‌فروشان و مسئولانی که ممکن است دچار رشوه‌گیری شوند، هشدار داد و پرسید: آیا هنگام احتکار یا سوءاستفاده از موقعیت، ترسی از خدا دارید؟!

حمایت از تیم مذاکره‌کننده؛ پرهیز از اختلاف‌افکنی

امام جمعه لیلان در بخش سیاسی خطبه‌ها، ضمن تشکر از خادمان آستان مقدس اهل بیت (ع) در ستاد بازسازی عتبات، به موضوع مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر بحث مذاکرات و توافق قوت گرفته و احتمال دارد ایران و آمریکا بر روی یک تفاهم‌نامه ۶۰ روزه به توافق برسند. در این باره باید به چند نکته توجه داشت.

وی نخستین نکته را سخت و سنگین بودن کار تیم مذاکره‌کننده دانست و اظهار داشت: واقعیت این است که مذاکره‌کنندگان ما و اغلب مسئولان سطح اول کشور خود را برای شهادت آماده کرده‌اند. نتیجه هر چه باشد، مواظب باشیم ساختار نظام را متهم نکنیم. هر تصمیمی که گرفته می‌شود، نظر نهایی نظام جمهوری اسلامی است و هیچ کس بدون هماهنگی سطوح بالا اقدامی نکرده است.

راثی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: امروز نقشه دشمن پس از شکست در میدان نظامی و جنگ اقتصادی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی است. تمام تلاش دشمن جبران شکست‌هایش با اختلاف‌افکنی میان ملت است. از این رو همه دلسوزان نظام باید بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف تلاش کنند و اجازه ندهند اختلافات - حتی موجه - به تفرقه و نزاع تبدیل شود.

آمریکا قابل اعتماد نیست

امام جمعه لیلان دومین نکته را غیرقابل اعتماد بودن آمریکا برشمرد و گفت: اختلاف آمریکا با ما ماهوی است، نه بر سر جزئیات؛ آن‌ها با اصل نظام و «ایران قوی» مشکل دارند. تاکنون دو بار در میانه مذاکرات به ما حمله کرده و جنگ تحمیل کرده‌اند. معلوم است با چنین «جانوری» اگر بخواهی روبه‌رو شوی، باید چه کیفیتی داشته باشی.

وی سومین نکته را نیازمندی آمریکا به مذاکره دانست و تأکید کرد: آمریکا برای امضای این تفاهم‌نامه مضطر و شکست‌خورده است و نیازمند دستاوردسازی می‌باشد. عزیزان ما مراقب باشند در امضای توافق عجله نکنند؛ گذر زمان به نفع ما و به ضرر آمریکاست، چون آن‌ها در باتلاق فرسایشی گیر افتاده‌اند.

خطیب جمعه لیلان در ادامه با اشاره به اقرار رسانه‌های غربی تصریح کرد: رسانه‌های دشمن که قبلاً از برتری مطلق خود حرف می‌زدند، امروز به ضعف خود اعتراف می‌کنند. می‌گویند زرادخانه‌های موشکی آمریکا ته کشیده، ائتلاف ضدایرانی تخریب شده و تصمیم‌گیری در آمریکا فلج شده است. همچنین اعتراف می‌کنند که شهرهای موشکی زیرزمینی ایران سالم و دست‌نخورده باقی مانده است.

وی افزود: با این شرایط، ما چه عجلهای برای توافق داریم؟ تیم مذاکره‌کننده بدانند همه برگ‌های برنده دست ماست. ما به عنوان فاتح و پیروز میدان پای مذاکره می‌رویم، آن‌ها به عنوان مغلوب و از سر ناچاری. ملت آمریکا هر روز به ترامپ فحش می‌دهد که چرا جنگ را شروع کرد، اما ملت ایران ۹۰ روز است در خیابان‌ها حاضر است و آماده ادامه نبرد.

راثی با اشاره به اختلافات داخلی در آمریکا میان کنگره و فرماندهان سنتکام گفت: نمایندگان کنگره در حال تدوین قطعنامه‌ای برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ هستند. اروپا اعلام بی‌طرفی می‌کند و کشورهای عربی از پاسخ ایران نگرانند. در مقابل، سربازان اسلام، نیروهای مسلح مقتدر و ۳۵ میلیون ایرانی جان‌فدا آماده جهاد و شهادت هستند.

وی تأکید کرد: این بار توافق باید مناسب شأن ملت بزرگ ایران باشد. توافق برد-برد برای ملت ایران شکست محسوب می‌شود. حتی توافق با یک امتیاز اضافی هم پیروزی نیست. پیروزی فقط با برد و باخت واقعی محقق می‌شود. ما این همه خون سرداران، دانشمندان و جوانان را نداده‌ایم که چند قران پول بلوکه‌شده را آزاد کنیم.

امام جمعه لیلان در پایان خطاب به مذاکره‌کنندگان و مسئولان جان‌برکف گفت: ملت ما ۹۰ روز است که به خیابان‌ها آمده نه برای آزادسازی یک‌چهارم دارایی‌های بلوکه‌شده، بلکه برای آزادسازی غرب آسیا از لوث وجود آمریکای جنایتکار. خواسته ما این است که جهاد ۹۰ روزه مردم را در توافق به ثمر برسانید. اگر دیدید دشمن زیر بار نمی‌رود، مذاکره را ترک کنید؛ او پشت سرتان دوان‌دوان خواهد آمد، چرا که او محتاج این توافق است، نه ما.