افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات شهرستان لیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوایی روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان لیلان با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع مالی اظهار داشت:افزایش اعتبارات فرصت مناسبی برای تکمیل طرح های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های جدید عمرانی، خدماتی و زیربنایی در سطح شهرستان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند.

وی افزود:اولویت اصلی در توزیع اعتبارات، تکمیل طرح های نیمه‌تمام، توسعه و بهسازی راه‌های روستایی و شهری، تقویت زیرساخت‌های آب شرب، حمایت از بخش کشاورزی، توسعه فضاهای آموزشی، بهداشت و درمان، ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی و همچنین اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی خواهد بود.

فرماندار لیلان با تاکید بر نقش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: اجرای به‌ موقع طرح ها، نظارت مستمر بر روند پیشرفت طرح‌ها و جذب حداکثری اعتبارات از مهمترین عوامل تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان است و مدیران باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند.

نوایی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و سرمایه‌گذاری اظهار امیدواری کرد که با افزایش اعتبارات و همکاری همه دستگاه‌ها روند توسعه لیلان شتاب بیشتری گرفته و زمینه ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه شهروندان فراهم شود.

خدادادی نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی سد لیلان‌چای خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های آبی منطقه اظهار کرد: تامین و تخصیص این اعتبار، حاصل پیگیری‌های مستمر با وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و مسئولان ذیربط بوده و با هدف تسریع در روند اجرای این طرح عمرانی صورت گرفته است.

نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی افزود: سد لیلان‌چای یکی از طرح های مهم و راهبردی شهرستان به شمار می‌رود که با بهره‌برداری از آن، گام موثری در تامین پایدار منابع آب، توسعه بخش کشاورزی، مدیریت منابع آبی، کاهش خسارات ناشی از کم‌آبی و ایجاد زمینه برای رونق اقتصادی منطقه برداشته خواهد شد.

خدادادی گفت: پیگیری برای جذب اعتبارات بیشتر و تکمیل هرچه سریعتر این طرح همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت تا مردم شهرستان لیلان و روستاهای تابعه هر چه زودتر از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

گفتنی است در این جلسه مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارشی از وضعیت طرح های در دست اجرا، میزان جذب اعتبارات و مهمترین نیازها و اولویت‌های شهرستان ارائه کردند و درباره نحوه توزیع اعتبارات و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای تبادل نظر شد.