راثی: دشمن به دنبال تضعیف جایگاه ولایت فقیه در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لیلان، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، در ادامه سلسله مباحث خود درباره فلسفه عزاداری سیدالشهدا(ع)، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل ماندگاری نهضت عاشورا این است که در کربلا تنها سر یک انسان بریده نشد، بلکه انسانیت، شرافت و تمامی فضایل اخلاقی زیر سم اسب‌ها پایمال شد.

وی افزود: امام حسین(ع) تجسم قرآن ناطق بود و اهانت به آن حضرت در حقیقت اهانت به قرآن و ارزش‌های الهی محسوب می‌شود. به گفته وی، آنچه در کربلا رخ داد، نابودی ارزش‌ها و جایگزینی ضد ارزش‌ها به جای فضایل انسانی بود.

عزاداری؛ تلاشی برای احیای ارزش‌ها

امام جمعه لیلان با اشاره به اهداف عزاداری برای سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: گریه بر امام حسین(ع) تنها ابراز احساسات نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف ارزش‌ها و مقابله با تحریف مفاهیم دینی و اخلاقی است.

راثی خاطرنشان کرد: عزاداری عاشورا یادآور این حقیقت است که غیرت، حجاب، عفت، گذشت و ایثار از ارزش‌های اصیل اسلامی هستند و نباید اجازه داد این مفاهیم دستخوش تحریف شوند.

وی همچنین با اشاره به سیره اخلاقی امام حسین(ع)، گذشت و عفو را از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن حضرت دانست و گفت: پیرو واقعی امام حسین(ع) باید این ویژگی‌ها را در رفتار خود متجلی کند و روحیه گذشت و سازش را در جامعه گسترش دهد.

امام جمعه لیلان با انتقاد از افزایش اختلافات و پرونده‌های قضایی در جامعه، افزود: اگر فرهنگ عفو و گذشت حسینی در جامعه نهادینه شود، بسیاری از نزاع‌ها و مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.

هوشیاری در برابر دشمن ضروری است

راثی در بخش سیاسی خطبه‌ها با اشاره به شرایط منطقه و تحولات بین‌المللی، گفت: کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و تصمیم‌ها و عملکرد مسئولان در این برهه می‌تواند آینده امنیت ایران را رقم بزند.

وی با هشدار نسبت به آنچه «اشتباه محاسباتی» مسئولان خواند، تأکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد خطای محاسباتی در داخل کشور است و نباید به وعده‌ها و توافق‌های آمریکا خوش‌بین بود.

امام جمعه لیلان با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و اظهارات برخی مقام‌های غربی، مدعی شد که این اقدامات نشان‌دهنده ادامه سیاست فشار علیه جمهوری اسلامی ایران است و مسئولان باید با هوشیاری کامل این تحولات را رصد کنند.

ولایت فقیه محور انسجام کشور است

راثی در ادامه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، گفت: دشمن تلاش می‌کند با تضعیف جایگاه رهبری، وحدت و انسجام کشور را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری در حمایت از رهبر معظم انقلاب و همچنین سخنان برخی مراجع تقلید، اظهار کرد: تبعیت از ولایت فقیه عامل حفظ اقتدار و امنیت کشور است و مسئولان و مردم باید در این زمینه هوشیار باشند.

امام جمعه لیلان همچنین از دستگاه قضایی خواست با افرادی که به گفته وی به جایگاه ولایت فقیه اهانت می‌کنند، مطابق قانون برخورد کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تصریح کرد: حفظ انسجام داخلی و پشتیبانی از ولایت فقیه، مهم‌ترین عامل صیانت از امنیت و منافع کشور در شرایط کنونی است.