امام جمعه لیلان: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های عبادی و سیاسی این هفته نماز جمعه لیلان، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: فلسفه عزاداری سیدالشهدا(ع) تنها ابراز اندوه نیست، بلکه راهی برای مقابله با ظلم، مبارزه با تفکر یزیدی و زنده نگه داشتن فرهنگ عدالت‌خواهی در جامعه اسلامی است.

وی با بیان اینکه اشک بر امام حسین(ع) پیام ایستادگی در برابر ستمگران را به جهانیان مخابره می‌کند، افزود: هیئت‌های حسینی و آیین‌های عزاداری همواره نقش مهمی در بیدارسازی جامعه، تقویت روحیه مقاومت و مقابله با ظلم داشته‌اند و دشمنان نیز به همین دلیل همواره درصدد مقابله با این فرهنگ بوده‌اند.

امام جمعه لیلان با تأکید بر اینکه مجالس عزاداری باید در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و مبارزه با فساد حرکت کنند، گفت: فرهنگ عاشورا، ملت‌ها را به مقاومت در برابر ظلم فرا می‌خواند و اجازه نمی‌دهد جامعه اسلامی در برابر زورگویان تسلیم شود.

راثی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، مدعی شد دشمن با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی و فشارهای نظامی و اقتصادی به دنبال تضعیف توان دفاعی و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی ایران است و برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی مرحله‌ای انجام داده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات، افزود: همه مردم و مسئولان باید برای شرایط سخت آماده باشند، چرا که پشتوانه هر نبردی، اقتصاد و انسجام داخلی است و دولت باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، راهکارهای مؤثری برای حل مشکلات اقتصادی کشور اتخاذ کند.

امام جمعه لیلان با توصیه به مسئولان اجرایی کشور، بر استفاده از توان متخصصان و نخبگان داخلی تأکید کرد و گفت: اداره کشور نباید به مذاکرات گره بخورد، بلکه باید با اعتماد به نیروهای توانمند داخلی و استفاده از همه ظرفیت‌ها، مشکلات کشور مدیریت شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی، خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی، اقدامات فراجناحی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مدیریتی و مردمی برای عبور از شرایط موجود نیاز دارد.