راثی: عملیات «نصر» اشراف اطلاعاتی ایران را به رخ دشمن کشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبههای نماز جمعه این هفته لیلان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، آن را تنها سرمایه حقیقی برای آخرت دانست و هشدار داد: دنیا انسان را بازی ندهد، چنانکه بسیاری از اموات در لحظه مرگ فریاد میزنند «لا تَلْعَبْ بِکُمُ الدُّنْیَا کَمَا لَعِبَتْ بِی».
وی در ادامه خطبه سیاسی با اشاره به نقض آتشبس از سوی آمریکا و حمله به بیروت و تعدی به حریم هوایی ایران، اظهار داشت: پاسخ ایران ترکیبی و پشیمانکننده بود. ما اسرائیل را از زیرساخت هدف قرار دادیم، ۲۱ پایگاه آمریکا در منطقه را زدیم و آشیانه جنگندههای اف‑۳۵، اف‑۱۶ و اف‑۱۵ را با خاک یکسان کردیم.
امام جمعه لیلان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح افزود: آمریکا تجهیزات خود را مخفیانه وارد منطقه کرده بود، اما ایران دقیقاً محل استقرار آنها را شناسایی و منهدم کرد. همچنین دو فروند هواپیمای گشت دریایی پوزایدون که به منامه و کویت آمده بودند، از ساعتها قبل رصد و در پایگاههایشان هدف قرار گرفتند.
راثی با اشاره به نقش جنگ الکترونیک و سایبری در عملیات «نصر» تصریح کرد: سامانه «حنظله» با ایجاد پارازیت، عملیات تهاجمی دشمن را مختل کرد. چندین موشک کروز و پهپاد و یک ناوچه آمریکایی سرنگون شد و جنگندههای دشمن جرات ورود به حریم هوایی ایران را نیافتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تنگه هرمز و بابالمندب کاملاً مسدود شده است. امروز آمادگی ما صد در صد است و جنگ را جنگ وجودی میدانیم. هیچ خط قرمزی مراعات نخواهد شد و رزمندگان اسلام عملیات شکستن محاصره دریایی را آغاز کردهاند.
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