استاندار کرمانشاه: نهضت آسفالت کرمانشاه باید سرعت بیشتری بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر جمعه در جلسه بررسی عملکرد شهرداری کرمانشاه با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات شهری اظهار کرد: تحقق عدالت در توزیع امکانات و افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین مأموریتهای مدیریت شهری است و باید پروژههای اولویتدار با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: مدیریت شهری باید با برنامهریزی دقیق، گزارشمحوری و سرعت عمل، مسائل اساسی شهر را به صورت نتیجهمحور پیگیری کند تا آثار اقدامات برای مردم بهصورت ملموس قابل مشاهده باشد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت درآمدهای پایدار شهرداری گفت: عملکرد مناطق شهری باید بر اساس شاخصهای مشخص و به صورت ماهانه و دورهای ارزیابی شود تا میزان تحقق برنامهها و بودجه مصوب به شکل دقیق مشخص گردد.
حبیبی ادامه داد: درآمدزایی شهرداری باید در چارچوب قانون انجام شود و در عین حال گزارشهای مالی مناطق بهصورت منظم ماهانه، سهماهه و ششماهه مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت عقبماندگی، تصمیمات اصلاحی بهموقع اتخاذ شود.
وی ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری را اقدامی مهم دانست و گفت: این طرح باید به صورت کامل اجرایی شود تا وضعیت نیروها در یک بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف شود و بلاتکلیفی در این حوزه ادامه پیدا نکند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای نهضت آسفالت معابر تصریح کرد: این طرح از مطالبات جدی مردم است و باید با افزایش اکیپهای اجرایی و استفاده از ظرفیت شیفت شب، روند اجرای آن سرعت بگیرد.
وی افزود: بسیاری از معابر شهری سالهاست روکش مناسب نداشتهاند و این موضوع علاوه بر نارضایتی شهروندان، هزینههای نگهداری خودروها را نیز افزایش داده است؛ از این رو آسفالت معابر یک خدمت مستقیم به معیشت مردم محسوب میشود.
حبیبی در ادامه بر ضرورت بهبود خدمات شهری از جمله نوسازی سطلهای زباله و ارتقای وضعیت پسماند تأکید کرد و گفت: جزئیات خدمات شهری نقش مهمی در چهره و سلامت شهر دارد و باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به روند اجرای طرح تولید سوخت جایگزین RDF اظهار کرد: این پروژه به دلیل اهمیت آن در حوزه انرژی باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف و اجرایی شود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازارچه دولتآباد گفت: این طرح ظرفیت مهمی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه دارد و باید موانع آن با جدیت برطرف شود.
حبیبی در پایان تأکید کرد: شهرداری کرمانشاه باید علاوه بر امور روزمره، چند پروژه شاخص و ماندگار برای شهر تعریف و اجرا کند تا آثار آن در آینده به عنوان نمادهای توسعه شهری باقی بماند.
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