امام جمعه دیر: ملت ایران با الهام از عاشورا مقابل دشمنان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه دیر با تسلیت ایام اسارت اهل‌بیت(ع)، به نقش بازماندگان شهدای کربلا در تداوم و پیروزی نهضت اباعبدالله الحسین(ع) اشاره کرد و اظهار کرد: از نگاه شیعه و حتی دیگران، گرچه امام حسین(ع) و یارانش مظلومانه به شهادت رسیدند، اما پیروزی همواره تنها در میدان نظامی معنا نمی‌شود، بلکه اگر انسانی از رهگذر شهادت و ریختن خون خود بتواند زمینه آگاهی جامعه را فراهم کند، مردم را به قیام و ایستادگی در برابر ظالمان وادارد و در نهایت موجب رسوایی و شکست آنان شود، این نیز مصداق روشن پیروزی است.

امام جمعه دیر افزود: امام حسین(ع) با ایثار جان خود و یارانش، یزید را از رسیدن به هدف شومش که نابودی اسلام و ریشه‌کن کردن ارزش‌ها و معنویت بود، بازداشت.

وی با بیان اینکه حادثه کربلا به دست جریان نفاق رقم خورد، تصریح کرد: امام حسین(ع) با شهادت خود اسلام را نجات داد.

حسینی در ادامه با اشاره به جنگ رمضان، جریان امروز ایران را ادامه همان جریان عاشورا دانست و گفت: با وجود خسارت‌هایی که به ایران وارد شد و با وجود از دست دادن شخصیت‌های بزرگ، دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود از جمله نابودی جمهوری اسلامی ایران، تجزیه کشور، ایجاد جنگ داخلی، از بین بردن صنعت هسته‌ای و تضعیف توان دفاعی ما نرسید. آنان می‌خواستند تنگه هرمز را باز کنند که نتوانستند و در پی سرقت اورانیوم بودند که خداوند آنان را رسوا کرد. جنگ ما، جنگ عاشورا و کربلاست.

وی صبر، استقامت و تاب‌آوری اهل‌بیت(ع) را نخستین اقدام بزرگ آنان پس از شهادت امام حسین(ع) دانست و بیان کرد: حضرت زینب(س) یک‌تنه در برابر دشمن ایستاد و صبر و استقامت ایشان همه را مبهوت و حیرت‌زده کرد.

امام جمعه دیر با اشاره به استقامت اهل‌بیت در کربلا افزود: گاهی اوقات سخنان و اظهاراتی از برخی مسئولان مطرح می‌شود که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند؛ از جمله اینکه القا شود ملت ایران گرسنه است و به جای پول‌های بلوکه‌شده، به آنان مواد غذایی، سویا و گندم داده می‌شود.

حسینی جهاد تبیین و روشنگری را دومین اقدام اثرگذار کاروان اهل‌بیت، به‌ویژه امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س)، برشمرد و خاطرنشان کرد: اهل‌بیت عصمت و طهارت در برابر اهانت‌ها و سخنان دشمن، محکم، قاطع و سریع موضع می‌گرفتند.

وی با اشاره به پاسخ‌های کوبنده حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) به دشمن، افزود: اگر حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) مسئول تیم مذاکره ما بودند، با توجه به توان نظامی کشور و حضور چهارماهه مردم در میدان، نوع مواجهه با دشمن متفاوت بود؛ همان‌گونه که اگر برخی مسئولان مذاکره‌کننده امروز ما در کربلا حضور داشتند، باید دید چه می‌کردند.

وی ضمن گرامیداشت روز اسرا و آزادگان، یادآور شد: آزادگان سال‌های متمادی را در سیاه‌چال‌های رژیم بعث صدام سپری کردند و با ایستادگی در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی، با عزت و سرافرازی به میهن اسلامی بازگشتند.

امام جمعه دیر با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: در اسلام هر آنچه به انسان ضرر برساند، حتی اگر مانع عبادت خدا شود، حرام است. مواد مخدر بلایی خانمان‌سوز است و از دیدگاه اسلام، پیشوایان و مراجع عظام، نه تنها استفاده از آن گناه محسوب می‌شود، بلکه توزیع آن در جامعه نیز منکری بزرگ و اقدامی خطرناک است که باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد. وظیفه تک‌تک ماست که در راستای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، این موارد را گزارش دهیم.

وی با یادآوری سالروز سوءقصد منافقین به رهبر شهید در سال ۶۰ بیان کرد: خداوند ایشان را از آن خطر نجات داد تا ۳۷ سال جامعه و امت اسلامی را رهبری کنند و سرانجام به آرزوی دیرین خود یعنی شهادت در ماه رمضان با زبان روزه نائل شدند.

حسینی افزود: هفته آینده شاهد خواهیم بود که میلیون‌ها عاشق دلداده در داخل کشور و کشورهای همسایه در تشییع پیکر امام شهید شرکت خواهند کرد. با وجود درخواست بسیاری از کشورهای همسایه و سران کشورها برای حضور، مسئولان تأکید دارند که امکان پذیرایی از همه آن‌ها نیست.

وی همچنین با گرامیداشت هفته افشای حقوق بشر آمریکایی و برشمردن جنایات آمریکا از جمله شهادت آیت‌الله صدوقی و اسقاط هواپیمای مسافربری گفت: مدعیان حقوق بشر که شعار دفاع از آن را سر می‌دهند، نه‌تنها کمک‌رسان نیستند، بلکه عامل جنایت و نسل‌کشی در غزه و ایران هستند و چهره واقعی آن‌ها برای مردم ما افشا شده است.

امام جمعه دیّر با تبریک هفته قوه قضاییه به قضات و کارکنان این قوه در سراسر کشور اظهار داشت: قوه قضاییه مسئولیتی بسیار خطیر بر عهده دارد، چرا که با جان و مال مردم سروکار دارد. دستگاهی که می‌خواهد با فساد مبارزه کند، ابتدا باید با فساد درون خود مبارزه نماید؛ چرا که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد.

وی افزود: در اسلام بر اجرای عدالت و به ویژه عدالت قضایی تأکید ویژه‌ای شده است و قوه قضاییه باید ملجأ و پناهگاه مظلومان و ستمدیدگان باشد. علاوه بر صدور احکام عادلانه، برخورد صحیح انسانی و اسلامی با ارباب‌رجوع در جمهوری اسلامی مورد انتظار است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مذاکرات گفت: آنچه در کلام امام راحل، امام شهید و مقام معظم رهبری مورد توجه بوده، اهمیت به خرد جمعی و نظرات کارشناسی است.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب با وجود تجربه برجام و مذاکرات گذشته که منجر به جنگ ۱۲ روزه، کودتای دیماه و جنگ رمضان شد، نظرشان تغییر نکرد. اما چون رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی تعهد سپردند و مسئولیت پذیرفتند که زیر بار زور و زیاده‌خواهی دشمن نروند، ایشان اجازه مذاکرات را صادر کردند.

حسینی با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: اینکه به برخی اقدامات اجازه داده شده، الزاماً به معنای رضایت نیست، بلکه این اجازه در چارچوب مسئولیت‌پذیری مسئولان و با تکیه بر نظرات کارشناسی صادر شده است. با این حال، آنچه اکنون اهمیت دارد، اجرای کامل تعهدات و تحقق شروطی است که در تفاهم‌نامه مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: از جمله این شروط، توقف کامل عملیات نظامی است؛ در حالی که متأسفانه رژیم صهیونیستی همچنان به بمباران جنوب لبنان ادامه می‌دهد. همچنین رفع محاصره دریایی، تثبیت حاکمیت بر تنگه هرمز، دریافت غرامت از دشمن و در صورت امتناع آنان، جبران خسارت از طریق وارد کردن ضربه به منافعشان، از دیگر مطالبات مهمی است که باید محقق شود.

امام جمعه دیر ادامه داد: لغو کامل همه تحریم‌ها، پایان دادن به موضوعات هسته‌ای در دور بعد و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر شروط اساسی است که باید به صورت عملیاتی و ملموس اجرا شود.

وی تصریح کرد: مردم ایران تجربه بدعهدی‌های گذشته را فراموش نکرده‌اند و بر همین اساس، انتظار دارند این بار هرگونه توافق و تفاهم، با ضمانت اجرا و تحقق واقعی همراه باشد

حسینی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمنان کوتاه نخواهد آمد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها بر حقوق ملت ایران تأکید کرده‌اند، تحقق این حقوق باید به صورت جدی مطالبه شود.

وی با اشاره به بازی دشمن با اعصاب مردم مبنی بر اینکه اگر پول‌ها آزاد شد، صرفاً خرج واردات گندم، جو و سویا شود گفت: رئیس بانک مرکزی می گوید اجباری نیست، اما اگر کالای آمریکایی بهتر باشد چرا نیاوریم؟ که این حرف غلطی است.

حسینی تاکید کرد: باید دانست که آمریکایی ها دشمنانی خبیث هستند؛ مگر نمی دانید چه بلایی سر مردم ویتنام و کوبا آوردند و یا همین سال‌های گذشته نبود که فرانسوی ها فرآورده‌های خونی آلوده به ایران دادند و ایدز را در جامعه گسترش دادند.

حسینی در پایان با اشاره به ادعاهای واهی مبنی بر توقف شعار مرگ بر آمریکا گفت: کسانی که چنین حرف‌هایی می‌زنند، حقیقت را درک نکرده‌اند.

وی افزود: وزیر خارجه آمریکا مجدداً کشورهای همسایه را برای مقابله با حزب‌الله تحریک کرده و اظهارات متناقضی درباره ایران مطرح کرده است مبنی بر اینکه صلح در منطقه مستلزم مقابله با تهدیدهای ایران (موشک‌ها و پهپادها) است . این نشان می دهد که آمریکایی‌ها با تحقیر ما، شکست‌های تاریخی خورده‌اند.

وی افزود: ما از ابتدا گفتیم که آمریکا قابل اعتماد نیست و سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اظهارات متناقض آمریکا درباره یادداشت تفاهم، به بدگمانی ایرانی‌ها پایان نخواهد داد، چرا که این بدگمانی ریشه در تجربه‌های تاریخی دارد که گویی برخی آقایان هنوز از آن درس نگرفته‌اند.