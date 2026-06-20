به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قدسیپور بعدازظهر شنبه در نشست خبری تبیین برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مرکز عظیما شاهرود اظهار کرد: اجرای این طرح گامی مهم در ارتقای عدالت سلامت، کاهش هزینههای درمان و ساماندهی مراجعات به پزشکان متخصص است.
وی با بیان اینکه در شش ماه نخست اجرای برنامه، ثبتنام مردم اختیاری خواهد بود، افزود: شهروندان میتوانند از طریق مراکز خدمات جامع سلامت پزشک خانواده خود را انتخاب کنند و پس از راهاندازی کامل سامانه، این فرآیند بهصورت غیرحضوری نیز انجام خواهد شد.
مدیر شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی و آشنایی مردم با نظام ارجاع، اظهار کرد: در این طرح، ارجاع بیماران به پزشکان متخصص بهصورت الکترونیکی انجام میشود و تمامی سوابق درمانی و بازخورد پزشکان متخصص در سامانه ثبت خواهد شد.
قدسیپور همچنین از استقرار ایستگاه ارجاع در پلیکلینیک بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود خبر داد و تصریح کرد: اجرای پزشک خانواده ضمن کاهش پرداخت از جیب مردم، دسترسی عادلانهتر به خدمات درمانی و پیگیری مستمر روند درمان بیماران را فراهم میکند.
وی افزود: با آغاز اجرای طرح پزشک خانواده، شهروندانی که در این برنامه ثبتنام کنند علاوه بر بهرهمندی از نظام ارجاع، در دریافت برخی خدمات درمانی دولتی نیز در اولویت قرار خواهند گرفت.
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