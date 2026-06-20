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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

پزشک خانواده در شاهرود کلید خورد؛ اولویت درمان برای افراد ثبت‌نام‌شده

پزشک خانواده در شاهرود کلید خورد؛ اولویت درمان برای افراد ثبت‌نام‌شده

شاهرود-مدیر شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: با آغاز اجرای طرح پزشک خانواده، شهروندانی که در این برنامه ثبت‌نام کنند در دریافت برخی خدمات درمانی اولویت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قدسی‌پور بعدازظهر شنبه در نشست خبری تبیین برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مرکز عظیما شاهرود اظهار کرد: اجرای این طرح گامی مهم در ارتقای عدالت سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و ساماندهی مراجعات به پزشکان متخصص است.

وی با بیان اینکه در شش ماه نخست اجرای برنامه، ثبت‌نام مردم اختیاری خواهد بود، افزود: شهروندان می‌توانند از طریق مراکز خدمات جامع سلامت پزشک خانواده خود را انتخاب کنند و پس از راه‌اندازی کامل سامانه، این فرآیند به‌صورت غیرحضوری نیز انجام خواهد شد.

مدیر شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی و آشنایی مردم با نظام ارجاع، اظهار کرد: در این طرح، ارجاع بیماران به پزشکان متخصص به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمامی سوابق درمانی و بازخورد پزشکان متخصص در سامانه ثبت خواهد شد.

قدسی‌پور همچنین از استقرار ایستگاه ارجاع در پلی‌کلینیک بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود خبر داد و تصریح کرد: اجرای پزشک خانواده ضمن کاهش پرداخت از جیب مردم، دسترسی عادلانه‌تر به خدمات درمانی و پیگیری مستمر روند درمان بیماران را فراهم می‌کند.

وی افزود: با آغاز اجرای طرح پزشک خانواده، شهروندانی که در این برنامه ثبت‌نام کنند علاوه بر بهره‌مندی از نظام ارجاع، در دریافت برخی خدمات درمانی دولتی نیز در اولویت قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6866044

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