به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قدسی‌پور بعدازظهر شنبه در نشست خبری تبیین برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مرکز عظیما شاهرود اظهار کرد: اجرای این طرح گامی مهم در ارتقای عدالت سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و ساماندهی مراجعات به پزشکان متخصص است.

وی با بیان اینکه در شش ماه نخست اجرای برنامه، ثبت‌نام مردم اختیاری خواهد بود، افزود: شهروندان می‌توانند از طریق مراکز خدمات جامع سلامت پزشک خانواده خود را انتخاب کنند و پس از راه‌اندازی کامل سامانه، این فرآیند به‌صورت غیرحضوری نیز انجام خواهد شد.

مدیر شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی و آشنایی مردم با نظام ارجاع، اظهار کرد: در این طرح، ارجاع بیماران به پزشکان متخصص به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمامی سوابق درمانی و بازخورد پزشکان متخصص در سامانه ثبت خواهد شد.

قدسی‌پور همچنین از استقرار ایستگاه ارجاع در پلی‌کلینیک بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود خبر داد و تصریح کرد: اجرای پزشک خانواده ضمن کاهش پرداخت از جیب مردم، دسترسی عادلانه‌تر به خدمات درمانی و پیگیری مستمر روند درمان بیماران را فراهم می‌کند.

وی افزود: با آغاز اجرای طرح پزشک خانواده، شهروندانی که در این برنامه ثبت‌نام کنند علاوه بر بهره‌مندی از نظام ارجاع، در دریافت برخی خدمات درمانی دولتی نیز در اولویت قرار خواهند گرفت.