ادارات آذربایجان شرقی فردا شنبه با ۲ ساعت تاخیر شروع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز جمعه گفت: با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تیم ملی مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران، تقویت روحیه همدلی و انسجام ملی و فراهم شدن امکان تماشای این دیدار برای علاقه‌مندان، فعالیت کلیه ادارات، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیرماه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

وی افزود:دستگاه های خدمات رسان،امدادی،درمانی ونهادهای نظامی وانتظامی وبانکها مشمول این تصمیم نبوده و طبق روال همیشگی موظف به انجام خدمات خواهند بود.