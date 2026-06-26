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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

ادارات آذربایجان شرقی فردا شنبه با ۲ ساعت تاخیر شروع می شود

ادارات آذربایجان شرقی فردا شنبه با ۲ ساعت تاخیر شروع می شود

تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی گفت: برای همراهی با تیم ملی و تماشای کامل بازی ایران و مصر؛ ساعت کاری ادارات استان از ۹ صبح شروع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز جمعه گفت: با توجه به برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تیم ملی مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران، تقویت روحیه همدلی و انسجام ملی و فراهم شدن امکان تماشای این دیدار برای علاقه‌مندان، فعالیت کلیه ادارات، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیرماه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

وی افزود:دستگاه های خدمات رسان،امدادی،درمانی ونهادهای نظامی وانتظامی وبانکها مشمول این تصمیم نبوده و طبق روال همیشگی موظف به انجام خدمات خواهند بود.

کد مطلب 6871379

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