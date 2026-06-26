به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ مدیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی با طرح این ادعا که «دو مسیر برای خروج از تنگه هرمز وجود دارد که یکی تحت کنترل ایران و دیگری تحت کنترل آمریکا و عمان است»، اعلام کرد که تعداد زیادی کشتی شروع به ترک تنگه هرمز کرده‌اند و بیشتر کشتی‌ها از مسیر شمالی تحت کنترل ایران در تنگه هرمز استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش،‌ مدیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی طی سخنانی گفت: ما از کشتی‌ها می‌خواهیم که ضمن خودداری از عبور در مسیرهای تأیید نشده در تنگه هرمز، ریسک نکنند. ما با طرف‌های متعدد در منطقه همکاری می‌کنیم تا تضمین‌هایی ارائه دهیم که کشتی‌ها مورد تهدید قرار نگیرند.

وی در ادامه مدعی شد: : ما توانستیم در ۴ روز گذشته ۱۵۰ کشتی با ۴۰۰۰ ملوان را از آب‌های آزاد خارج کنیم. بیش از ۶۰۰ کشتی همچنان در تنگه هرمز گرفتار هستند. همچنین از آغاز بحران فعلی در تنگه هرمز، ۱۴ ملوان کشته شده‌اند.

این مقام بین المللی افزود: ما در حال بررسی هدف قرار گرفتن یک کشتی دیروز پس از عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی هستیم. ما بر تضمین ایمنی دریانوردان تمرکز داریم و مذاکراتی را برای فعال کردن کریدورهای تخلیه برگزار کرده‌ایم. ما بر تأمین آب و سوخت برای کشتی‌ها، غذا و کمک‌های پزشکی به دریانوردان سرگردان تمرکز داریم.

وی همچنین گفت: ما با مقامات عمان، ایران و ایالات متحده در تماس هستیم و آنها قویاً از ما حمایت می‌کنند.