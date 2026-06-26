۵۵۰۰ پرونده فضایی بدون کاغذ در حمیدیه تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین طرفی عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در این شهرستان به ۶۶ روز کاهش یافته و این تسریع در روند رسیدگی، موجب مختومه شدن ۴۵۲ فقره از پروندههای مسن شده است.
وی افزود: برگزاری هزار و ۵۲۰ فقره دادرسی الکترونیک در دادگاهها و تشکیل بیش از هزار جلسه دادرسی الکترونیک با زندان، نه تنها سرعت رسیدگی را افزایش داده، بلکه در راستای صیانت از حقوق متهمان و افزایش شفافیت، گامی کلیدی در مسیر عدالت است.
رئیس دادگستری حمیدیه به نقش اثرگذار مردم در کاهش اختلافات و پروندههای قضایی اشاره کرد و گفت: با برگزاری بیش از ۵۰ جلسه سازش در دفتر دادستان و شوراهای حل اختلاف، بالغ بر هزار فقره اختلاف به مصالحه انجامید؛ همچنین ۶۸۹ فقره سازش از طریق شورای حل اختلاف و حضور متنفذان و معتمدان محلی محقق شد.
طرفی ادامه داد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، ۲۰ جلسه آموزشی تبیینی با عنوان طرح قاضی در مدرسه در مدارس شهرستان برگزار شد. همچنین نظارت مستمر بر بازار و ساماندهی دستفروشان، برخورد جدی با اخلالگران نظام اقتصادی و عملیات موفقیتآمیز معدومسازی چهار مزرعه کشت خشخاش از دیگر اقدامات سال گذشته بوده است.
وی از تلاشهای بی وقفه دادسرای این شهرستان در پیگیری مسائل مربوط به محرومیتزدایی، توسعه زیرساختهای روستایی و پیگیری آسفالت مسیرهای روستایی در راستای حفظ حقوق عامه قدردانی کرد و گفت: در حوزه حفاظت از اراضی ملی و دولتی نیز با اقدامات قاطع دادگستری حمیدیه، ۲۰۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف و به بیتالمال بازگشت.
رئیس دادگستری حمیدیه با تاکید بر پاسخگویی به مراجعین و حفظ کرامت آنان، بیان کرد: سال گذشته علاوه بر تشکیل میز خدمت، تعداد دو هزار نفر نیز به صورت مستقیم و در دفاتر ریاست و دادستانی، ملاقات حضوری داشتند.
طرفی در پایان با یادآوری ایستادگی و استقامت مردم در دوران جنگ رمضان، بر ضرورت حفظ ارزشهای ملی و دینی تأکید کرد و افزود: در آن مقطع حساس، کارکنان دادگستری با حضور فعال در محل کار، ایست بازرسیها، تجمعات شبانه و مساجد در کنار مردم، وظایف خود را در راستای حفظ امنیت و آرامش جامعه با تمام توان انجام دادند.
رئیس دادگستری حمیدیه با اشاره به بهرهمندی قوه قضاییه از فناوری روز، گفت: این دادگستری در حوزه فناوری اطلاعات، در اجرای طرح «پروندههای بدون کاغذ موفق به تشکیل بالغ بر پنج هزار و ۵۰۰ پرونده در این خصوص شد.
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