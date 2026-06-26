تیم ملی فرنگی جوانان با ۶ خوزستانی راهی تایلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان به منظور حضور در رقابتهای آسیایی، عصر دیروز راهی تایلند شدند که در این اعزام، ۶ خوزستانی تیم ملی را همراهی میکنند.
بر اساس این گزارش، آرمین شمسیپور، علی غریبی، محمد کاظمی و امیرحسین عبدولی به عنوان ورزشکار در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران برای این رقابتها حضور دارند.
همچنین مهرداد اسفندیاریفر به عنوان مربی و فرشید فرزان به عنوان ماساژور، تیم ملی کشورمان را در این مسابقات همراهی میکنند.
رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا طی روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه در تایلند برگزار خواهد شد.
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