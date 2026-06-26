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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

تیم ملی فرنگی جوانان با ۶ خوزستانی راهی تایلند شد

تیم ملی فرنگی جوانان با ۶ خوزستانی راهی تایلند شد

اهواز - تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی تایلند، با حضور پررنگ فرنگی‌کاران خوزستانی عازم این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان به منظور حضور در رقابت‌های آسیایی، عصر دیروز راهی تایلند شدند که در این اعزام، ۶ خوزستانی تیم ملی را همراهی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، آرمین شمسی‌پور، علی غریبی، محمد کاظمی و امیرحسین عبدولی به عنوان ورزشکار در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران برای این رقابت‌ها حضور دارند.

همچنین مهرداد اسفندیاری‌فر به عنوان مربی و فرشید فرزان به عنوان ماساژور، تیم ملی کشورمان را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا طی روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه در تایلند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6871429

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