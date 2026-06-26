به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی جهان مویتای ۲۰۲۶ بزرگسالان در دو بخش مبارزه و فرهنگی (وایکرو) طی ۱۰ روز به میزبانی کوالالامپور مالزی برگزار شد. در این دوره از مسابقات، ۵۵۹ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان به رقابت پرداختند. تیم ملی ایران نیز با نام «کاروان شهدای میناب» و با حضور جواد نصیری رئیس انجمن، عضو هیئترئیسه فدراسیون جهانی و نایبرئیس فدراسیون آسیایی موی تای، در این رویداد شرکت کرد.
در روز پایانی مسابقات، دو نماینده ایران در دیدارهای فینال برابر رقبایی از روسیه به روی رینگ رفتند که در پایان، مهدی عبدی در وزن منفی ۸۶ کیلوگرم و ستاره مرشدی پس از توقف برابر حریفان خود، به مدال نقره و عنوان نایبقهرمانی جهان دست یافتند.
همچنین فرشته حسنزاده در وزن ۴۵ کیلوگرم، فاطمه ممانی در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم، مهسا محمودپور در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم، فاطمه حسینی در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم، نرگس سلیمانی در وزن منفی ۷۱ کیلوگرم و سیاوش امیری در وزن ۶۰ کیلوگرم با توقف در مرحله نیمهنهایی، مدال برنز این رقابتها را از آن خود کردند.
در دیگر نتایج تیم ایران، زهرا نصیری پس از رقابت با نماینده فنلاند از دور مسابقات کنار رفت. همچنین عسل زعفرانلو در بخش فرهنگی (وایکرو) با کسب امتیاز ۸.۴۶، با اختلافی اندک از صعود به دیدار نهایی بازماند.
شایان ذکر است در پایان این رقابتها، تیم ملی بانوان ایران به دلیل عملکرد موفق خود، عنوان بهترین تیم مسابقات را به دست آورد و کاپ این بخش را از آن خود کرد.
هدایت تیم ملی مردان ایران در این مسابقات بر عهده محمدعلی جهانگیری بود که همزمان مسئولیت سرپرستی تیم را نیز بر عهده داشت. در بخش بانوان نیز شاهصنم صدیقی و مهتاب حقطلب هدایت ملیپوشان را بر عهده داشتند. عبدالحلیم برازنده نیز به دعوت فدراسیون جهانی مویتای در جمع داوران این رقابتها حضور داشت و قضاوت دیدارهای مهمی را بر عهده گرفت. همچنین زهرا مهدیزاده به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان، کاروان اعزامی ایران را در این مسابقات همراهی کرد.
گفتنی است کاروان مویتای ایران پس از پایان این رقابتها، عصر شنبه به کشور بازخواهد گشت.
تیم ملی مویتای ایران در پایان رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مالزی، با کسب ۲ مدال نقره و ۶ مدال برنز به کار خود پایان داد تا دستاورد کاروان کشورمان از این مسابقات به ۸ مدال برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی جهان مویتای ۲۰۲۶ بزرگسالان در دو بخش مبارزه و فرهنگی (وایکرو) طی ۱۰ روز به میزبانی کوالالامپور مالزی برگزار شد. در این دوره از مسابقات، ۵۵۹ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان به رقابت پرداختند. تیم ملی ایران نیز با نام «کاروان شهدای میناب» و با حضور جواد نصیری رئیس انجمن، عضو هیئترئیسه فدراسیون جهانی و نایبرئیس فدراسیون آسیایی موی تای، در این رویداد شرکت کرد.
نظر شما