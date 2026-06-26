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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

امضای سند «توافق چارچوبی» بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا

امضای سند «توافق چارچوبی» بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا

وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت لبنان و اسرائیل به توافق چارچوبی دست یافتند و این تازه آغاز یک راه سخت بوده و هنوز کار طولانی در پیش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سند چارچوب همکاری مشترک بین لبنان و اسرائیل با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امضا شد.

بر اساس این گزارش،‌ مارکو روبیو در مراسم امضای این توافق که در واشنگتن امضا شد، گفت: مردم لبنان شایسته زندگی در امنیت و صلح هستند. این آغاز راه است و هنوز کار طولانی در پیش است. اسرائیل و لبنان پس از مذاکرات در واشنگتن به توافق چارچوبی دست یافتند.

سفیر لبنان در واشنگتن پس از امضای این سند گفت: توافق چارچوبی گام نخست در مسیر پس گرفتن حاکمیت لبنان است.

سفیر اسرائیل در واشنگتن هم ضمن نادیده گرفتن واقعیت های میدانی و نقش پررنگ حزب الله در تحولات لبنان و حمایت ایران از مقاومت و مردم لبنان، مدعی شد: ایران و عوامل نیابتی آن می‌خواستند ما را از مسیر توافق منحرف کنند. ایران و حزب‌الله از بازی خارج شده‌اند.

یک مقام ارشد صهیونیست نیز ادعا کرد: این توافق پیروزی برای اسرائیل است، زیرا ایران به دنبال تحمیل عقب‌نشینی یکجانبه به ما بود. همچنین این توافق شامل آزادی عمل اسرائیل در تمام مناطق خط زرد می‌شود.

کد مطلب 6871456

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