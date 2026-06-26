امضای سند «توافق چارچوبی» بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سند چارچوب همکاری مشترک بین لبنان و اسرائیل با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امضا شد.
بر اساس این گزارش، مارکو روبیو در مراسم امضای این توافق که در واشنگتن امضا شد، گفت: مردم لبنان شایسته زندگی در امنیت و صلح هستند. این آغاز راه است و هنوز کار طولانی در پیش است. اسرائیل و لبنان پس از مذاکرات در واشنگتن به توافق چارچوبی دست یافتند.
سفیر لبنان در واشنگتن پس از امضای این سند گفت: توافق چارچوبی گام نخست در مسیر پس گرفتن حاکمیت لبنان است.
سفیر اسرائیل در واشنگتن هم ضمن نادیده گرفتن واقعیت های میدانی و نقش پررنگ حزب الله در تحولات لبنان و حمایت ایران از مقاومت و مردم لبنان، مدعی شد: ایران و عوامل نیابتی آن میخواستند ما را از مسیر توافق منحرف کنند. ایران و حزبالله از بازی خارج شدهاند.
یک مقام ارشد صهیونیست نیز ادعا کرد: این توافق پیروزی برای اسرائیل است، زیرا ایران به دنبال تحمیل عقبنشینی یکجانبه به ما بود. همچنین این توافق شامل آزادی عمل اسرائیل در تمام مناطق خط زرد میشود.
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