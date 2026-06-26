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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان

وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز جمعه با محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز جمعه با محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، ضمن قدردانی از حسن میزبانی دولت و ملت پاکستان از دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، و هیأت همراه، ابراز امیدواری کرد که تفاهمات و توافقات حاصل‌شده در جریان این سفر، در سطوح مختلف با جدیت پیگیری و عملیاتی شوند.

وزیر امور خارجه پاکستان نیز ضمن قدردانی از سفر رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اسلام‌آباد، وزیر امور خارجه کشورمان را در جریان اقدامات و پیگیری‌های مقامات پاکستانی برای رفع توقیف خدمه ایرانی کشتی لنور-داوینا قرار داد.

وزرای خارجه دوکشور همچنین ضمن مرور آخرین روند تحولات دیپلماتیک جاری، بر تداوم همکاری ها و رایزنی های نزدیک با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

کد مطلب 6871478
محسن صمیمی

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