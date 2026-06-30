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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

انحراف اتوبوس از جاده در محور تسوج - سلماس؛ ۲۹ نفر مصدوم شدند

انحراف اتوبوس از جاده در محور تسوج - سلماس؛ ۲۹ نفر مصدوم شدند

ارومیه - مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بر اثر انحراف اتوبوس از جاده در مسیر تسوج - سلماس، ۲۹ نفر مصدوم شده و اقدامات اولیه در خصوص این افراد توسط تیم های امدادی صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: ساعت هفت صبح امروز سه شنبه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده اتوبوس مسافربری در محور سلماس - تسوج اعلام شد.

وی اضافه کرد: با اعلام حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی و تیم پشتیبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این حادثه خوشبختانه فوتی نداشت، ادامه داد: در این حادثه ۲۹ نفر مصدوم و بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

۲ فوتی در تصادف پراید با تریلی در مسیر خوی - تبریز

محبوبی همچنین از برخورد عصر روز گذشته پراید و تریلی بونکر در محور خوی – تبریز خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه نیز دو نفر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

وی گفت: ۲ مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل و افراد فوتی بعد از رهاسازی به مراجع قانونی تحویل شدند.

کد مطلب 6875089

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