انحراف اتوبوس از جاده در محور تسوج - سلماس؛ ۲۹ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: ساعت هفت صبح امروز سه شنبه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده اتوبوس مسافربری در محور سلماس - تسوج اعلام شد.

وی اضافه کرد: با اعلام حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی و تیم پشتیبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این حادثه خوشبختانه فوتی نداشت، ادامه داد: در این حادثه ۲۹ نفر مصدوم و بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

۲ فوتی در تصادف پراید با تریلی در مسیر خوی - تبریز

محبوبی همچنین از برخورد عصر روز گذشته پراید و تریلی بونکر در محور خوی – تبریز خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه نیز دو نفر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

وی گفت: ۲ مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل و افراد فوتی بعد از رهاسازی به مراجع قانونی تحویل شدند.