پیروزی بلژیک مقابل نیوزیلند/ شیاطین سرخ راهی حذفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال نیوزیلند و بلژیک از ساعت ۰۶:۳.۰ صبح امروز شنبه در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ همزمان با بازی ایران و مصر برگزار شد که این دیدار با پیروزی ۵ بر یک بلژیک همراه بود. لئونارد تروسار (۲۸ و ۵۰)، کوین دی‌بروینه (۶۶) و روملو لوکاکو (۸۶) و سالماکرز (۴+۹۰) برای بلژیک و الی جاست (۸۱) برای نیوزیلند گلزنی کردند.

شیاطین سرخ اروپا که دو بازی قبلی خود مقابل مصر و ایران را مساوی کرده بود برای رفتن به دور حذفی چیزی جز برد نیوزیلند در ذهن نمی پرورارند. تفکری که به آنها کمک کرد تا بازی کم نقص و ایده آل خود را در زمین پیاده کنند و نیوزیلندی ها هیچ حرفی برای گفتن در نیمه اول نداشته باشند.

۴۵ دقیقه دوم هم با وجود تعویض هایی که دارن بیزلی برای نیوزیلند انجام داد باز هم به سود بلژیک پیش رفت. پختگی بازیکنان بلژیک و تمام کنندگی نفراتی همچون تروسارد و دی بیروینه کمک کرد تا این تیم به پیروزی مهم و مقتدرانه ای برسد.

۵ گلی که در سومین بازی مرحله گروهی کمک کرد تا بلژیک با ۵ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به مصر در صدر جدول قرار بگیرد و همراه با مصر راهی مرحله حذفی شود.

تیم ملی ایران نیز با ۳ امتیاز از ۳ تساوی خود در رتبه سوم قرار گرفت تا چشم انتظار روشن شدن تکلیف تمام بازی ها برای حضور در جمع هشت تیم برتر رده سوم از بین ۱۲ گروه باشد.