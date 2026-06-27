به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و شاگردان امیر قلعه نویی حالا باید منتظر نتایج سایر دیدارها باشند تا مشخص شود که آیا راهی دور حذفی خواهند شد یا از دور مسابقات حذف می شوند.

ابررایانه opta آمار این بازی را منتشر کرد. در مطلب این رسانه آمده است: در این دیدار، مالکیت توپ ۶۱.۳ درصد به سود مصر و ۳۸.۷ درصد به سود ایران بود. مصر در بخش از دست دادن توپ در نیمه دفاعی ۲۸ بار و ایران ۲۹ بار صاحب این آمار ثبت شدند. همچنین در میانه زمین، مصر ۵۷ بار و ایران ۵۸ بار مالکیت توپ را از دست دادند.

در نبردهای تن‌به‌تن، دو تیم مجموعاً ۱۳۳ دوئل را ثبت کردند که نرخ موفقیت مصر ۴۶.۶ درصد و ایران ۵۳.۴ درصد بود. در دوئل‌های هوایی نیز دو تیم ۵۲ نبرد داشتند که مصر با ۵۷.۷ درصد موفق‌تر از ایران با ۴۲.۳ درصد عمل کرد.

در بخش دریبل موفق، ایران ۱۰ دریبل موفق و مصر ۸ دریبل موفق را به ثبت رساندند. همچنین ایران ۱۶ خطا گرفت و مصر ۱۱ خطا را به دست آورد.

از نظر آفساید، ایران بدون آفساید و مصر ۳ بار در موقعیت آفساید قرار گرفت. در بخش کرنرها نیز ایران ۸ کرنر و مصر ۲ کرنر به دست آوردند.

در شوت‌ها، مصر ۱۵ شوت و ایران ۱۳ شوت ثبت کردند. شوت‌های در چارچوب مصر ۳ و ایران ۴ بود.

از نظر شاخص گل‌های مورد انتظار (xG)، ایران با ۱.۹۵ عملکرد بهتری نسبت به مصر با ۰.۸۱ داشت.