«مارک فن بومل» سرمربی جدید تیم ملی بلژیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا، مارک فن بومل ستاره و سرمربی پیشین فوتبال هلند در یک قدمی هدایت تیم ملی بلژیک قرار گرفته است.

توافق نهایی میان فدراسیون فوتبال بلژیک و فن بومل حاصل شده و این مربی با قراردادی تا ژوئن ۲۰۲۸ جانشین رودی گارسیا خواهد شد.

اگرچه امضای رسمی قرارداد هنوز انجام نشده، اما تمامی جزئیات توافق میان دو طرف نهایی شده و تنها تشریفات اداری برای اعلام رسمی این همکاری باقی مانده است.

لازم به ذکر است که بلژیک در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی مقابل اسپانیا ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. همچنین این تیم یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی بود که مصاف دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.