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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

«مارک فن بومل» سرمربی جدید تیم ملی بلژیک شد

«مارک فن بومل» سرمربی جدید تیم ملی بلژیک شد

مارک فن بومل هلندی گزینه نهایی سران فدراسیون فوتبال بلژیک برای هدایت این تیم است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد از او به زودی رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا، مارک فن بومل ستاره و سرمربی پیشین فوتبال هلند در یک قدمی هدایت تیم ملی بلژیک قرار گرفته است.

توافق نهایی میان فدراسیون فوتبال بلژیک و فن بومل حاصل شده و این مربی با قراردادی تا ژوئن ۲۰۲۸ جانشین رودی گارسیا خواهد شد.

اگرچه امضای رسمی قرارداد هنوز انجام نشده، اما تمامی جزئیات توافق میان دو طرف نهایی شده و تنها تشریفات اداری برای اعلام رسمی این همکاری باقی مانده است.

لازم به ذکر است که بلژیک در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی مقابل اسپانیا ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. همچنین این تیم یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی بود که مصاف دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

کد مطلب 6895513

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