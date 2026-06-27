به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از سوال‌های رایج میان کشاورزان و باغداران این است که چرا با وجود مصرف کود، نتیجه‌ای که انتظار دارند در مزرعه، باغ یا گلخانه دیده نمی‌شود. گاهی کشاورز هزینه زیادی برای خرید کود پرداخت می‌کند، چند نوبت هم کوددهی انجام می‌دهد، اما همچنان برگ‌ها زرد می‌مانند، رشد گیاه کند است، گل‌ها می‌ریزند یا میوه‌ها کیفیت مناسبی پیدا نمی‌کنند.

در چنین شرایطی معمولا تصور می‌شود که کود بی‌کیفیت بوده است؛ اما همیشه مشکل فقط از کیفیت محصول نیست. در بسیاری از موارد، کود درست در زمان اشتباه مصرف شده یا اصلا برای نیاز فعلی گیاه انتخاب مناسبی نبوده است.

گیاه در هر مرحله از رشد، نیاز تغذیه‌ای متفاوتی دارد. کودی که برای ریشه‌زایی مناسب است، الزاما برای درشتی میوه انتخاب اصلی نیست. محصولی که در مرحله رشد رویشی عملکرد خوبی دارد، ممکن است در زمان گلدهی یا رنگ‌گیری محصول، نیاز اصلی گیاه را تأمین نکند.

چرا مصرف کود همیشه نتیجه دلخواه نمی‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین دلایل نتیجه نگرفتن از کوددهی، انتخاب اشتباه کود است. بسیاری از کشاورزان زمانی که گیاه دچار ضعف رشد می‌شود، بدون بررسی علت اصلی، سراغ کودهای عمومی می‌روند. در حالی که ضعف رشد ممکن است به دلیل کمبود ریشه، شوری خاک، کمبود ریزمغذی‌ها، ضعف جذب یا تنش محیطی ایجاد شده باشد. اگر علت اصلی مشخص نشود، حتی مصرف چند نوع کود هم نمی‌تواند نتیجه مطلوبی ایجاد کند.

برای مثال، وقتی ریشه گیاه ضعیف است، مصرف کود کامل به‌تنهایی کافی نیست؛ چون ریشه توان جذب مناسب عناصر را ندارد. در این شرایط، ابتدا باید با کودهای ریشه‌زا، هیومیک اسید یا فولویک اسید، شرایط جذب و فعالیت ریشه بهتر شود؛ یا زمانی که میوه‌ها ریز می‌مانند، ممکن است گیاه به پتاسیم، کلسیم یا مکمل‌های کیفیت نیاز داشته باشد و مصرف کودهای نامرتبط، فقط هزینه را افزایش دهد.

کودهای مخصوص گلدهی و فروت‌ست زمانی بیشترین اثر را دارند که پیش از شروع ریزش گل و ضعف شدید گیاه مصرف شوند.

هر مرحله رشد، کود مخصوص خود را می‌خواهد

گیاه در هر مرحله رشد، نیاز تغذیه‌ای متفاوتی دارد. در ابتدای رشد، تمرکز اصلی روی تقویت ریشه، استقرار بهتر و جذب مؤثرتر عناصر است؛ به همین دلیل کودهای ریشه‌زا، فسفر بالا، هیومیک اسید و فولویک اسید انتخاب‌های مناسبی هستند.

در مرحله رشد رویشی، گیاه برای تولید برگ، ساقه، سبزینگی و افزایش فتوسنتز به کودهای کامل NPK، ریزمغذی‌ها و ترکیبات محرک رشد نیاز دارد. اگر تغذیه در این مرحله کامل نباشد، گیاه با توان کمتری وارد گلدهی و باردهی می‌شود.

در زمان گلدهی و تشکیل میوه، عناصری مانند بور، روی، کلسیم و ترکیبات فروت‌ست اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا تغذیه نامناسب می‌تواند باعث ریزش گل و کاهش عملکرد شود. در مرحله درشت شدن، رنگ‌گیری و رسیدگی محصول نیز کودهای پتاس بالا، کلسیم، منیزیم و ریزمغذی‌ها نقش مهمی در کیفیت، طعم، ماندگاری و بازارپسندی محصول دارند.

خرید کود کشاورزی مناسب از کجا شروع می‌شود؟

انتخاب کود مناسب باید با مشخص شدن هدف مصرف آغاز شود. ابتدا باید بدانیم گیاه به تقویت ریشه، رشد رویشی، کاهش ریزش گل، تشکیل بهتر میوه یا افزایش کیفیت محصول نیاز دارد. برای تقویت ریشه، کودهای ریشه‌زا و اصلاح‌کننده خاک انتخاب بهتری هستند.

برای رشد رویشی، کودهای کامل و ریزمغذی‌ها کاربرد بیشتری دارند. در مرحله گلدهی، محصولات مخصوص گلدهی و فروت‌ست اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. برای افزایش کیفیت محصول نیز کودهای پتاس بالا، کلسیم، منیزیم و مکمل‌های کیفیت انتخاب مناسب‌تری محسوب می‌شوند.

نوع محصول و شرایط مزرعه نیز در انتخاب کود تأثیر زیادی دارد. نیاز غذایی پسته، گوجه، خیار، زعفران، گندم و درختان میوه با هم تفاوت دارد. عواملی مثل خاک آهکی، شوری آب، کمبود مواد آلی، ضعف ریشه و تنش گرمایی می‌توانند نتیجه یک برنامه عمومی را کاهش دهند. به همین دلیل، قبل از خرید کود باید مرحله رشد، مشکل اصلی گیاه و هدف تغذیه مشخص شود.

نقش دسته‌بندی تخصصی کودها در انتخاب بهتر

یکی از مشکلات رایج هنگام خرید کود، سردرگمی میان محصولات مختلف است. در بازار، کودهای زیادی با نام‌ها و فرمول‌های متفاوت وجود دارد و اگر محصولات به‌درستی دسته‌بندی نشده باشند، انتخاب برای کشاورز سخت می‌شود. یک فروشگاه تخصصی کود کشاورزی باید محصولات را بر اساس کاربرد و نیاز واقعی گیاه معرفی کند.

دسته‌بندی‌هایی مانند کود ریشه‌زا، کود فسفر بالا، کود پتاس بالا، کود کامل NPK، هیومیک اسید، فولویک اسید، ریزمغذی‌ها، کود ضد تنش، کود افزایش گلدهی، کود افزایش درشتی میوه و کودهای مخصوص محصولات مختلف، مسیر انتخاب را ساده‌تر می‌کنند. وقتی کشاورز بداند هر دسته برای چه هدفی کاربرد دارد، سریع‌تر به محصول مناسب می‌رسد و احتمال خرید اشتباه کاهش پیدا می‌کند.

دکتر کشاورز؛ انتخاب هدفمند کود برای باغ، مزرعه و گلخانه

فروشگاه دکتر کشاورز با عرضه انواع کود کشاورزی، انتخاب محصول را برای کشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران ساده‌تر کرده است. محصولات در این فروشگاه بر اساس کاربرد، نوع نیاز گیاه و هدف مصرف دسته‌بندی شده‌اند تا انتخاب کود سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

در دکتر کشاورز می‌توان کودهای ریشه‌زا، اصلاح‌کننده خاک، کودهای کامل، ریزمغذی‌ها، محصولات گلدهی، فروت‌ست، پتاس بالا و مکمل‌های کیفیت را جداگانه بررسی کرد. این ساختار باعث می‌شود کشاورز راحت‌تر متوجه شود هر محصول برای چه نیازی طراحی شده و در کدام مرحله رشد کاربرد بیشتری دارد.

علاوه بر دسته‌بندی تخصصی، تنوع محصولات، توضیحات کاربردی، امکان بررسی کود بر اساس نوع کشت و دسترسی به مشاوره تخصصی نیز انتخاب را مطمئن‌تر می‌کند. به همین دلیل، خرید کود از دکتر کشاورز می‌تواند از انتخاب‌های اشتباه جلوگیری کند و مسیر تغذیه گیاه را هدفمندتر کند.

چرا خرید از فروشگاه تخصصی کود اهمیت دارد؟

خرید کود از فروشگاه تخصصی، ریسک انتخاب اشتباه را کاهش می‌دهد. وقتی توضیح محصول، دسته‌بندی و کاربرد آن مشخص باشد، کشاورز می‌تواند با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرد. این موضوع فقط به خرید آسان‌تر کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند روی نتیجه کوددهی نیز اثرگذار باشد.

بسیاری از کشاورزان به دلیل انتخاب نادرست، چند نوع کود را بدون برنامه مصرف می‌کنند و در نهایت نتیجه مشخصی نمی‌گیرند. اما وقتی ابتدا هدف مصرف مشخص شود و سپس محصول متناسب با همان هدف انتخاب شود، هزینه‌ها بهتر مدیریت می‌شود و احتمال نتیجه‌گیری افزایش پیدا می‌کند.

اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که انتخاب محصول ساده، شفاف و بر اساس نیاز واقعی گیاه باشد. دکتر کشاورز با دسته‌بندی کودها برای کاربردهایی مثل ریشه‌زایی، گلدهی، اصلاح خاک، کاهش تنش و افزایش کیفیت محصول، مسیر انتخاب را برای کشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران آسان‌تر کرده است.

ساختار هدفمند فروشگاه دکتر کشاورز باعث می‌شود مخاطب احساس کند با یک فروشگاه تخصصی روبه‌روست؛ فروشگاهی که محصولات را فقط برای فروش معرفی نمی‌کند، بلکه آن‌ها را بر اساس نیاز واقعی کشت و مرحله رشد گیاه ارائه می‌دهد.

برای رشد بهتر محصول، کود مناسب را انتخاب کنید

اگر بعضی کودها نتیجه مورد انتظار را ایجاد نمی‌کنند، همیشه به معنی بی‌کیفیت بودن کود نیست. در بسیاری از مواقع، کود با نیاز واقعی گیاه هماهنگ نبوده، در زمان درستی مصرف نشده یا بدون توجه به شرایط خاک، مرحله رشد و هدف تغذیه انتخاب شده است. برای نتیجه گرفتن از کوددهی، ابتدا باید مشکل اصلی گیاه مشخص شود و سپس کود مناسب بر اساس همان نیاز انتخاب شود.

خرید کود کشاورزی مناسب یعنی انتخاب محصولی که به رشد بهتر، ریشه قوی‌تر، گلدهی بیشتر، کیفیت بالاتر و برداشت اقتصادی‌تر کمک کند. اگر می‌خواهید کود مورد نیاز باغ، مزرعه یا گلخانه خود را دقیق‌تر انتخاب کنید، وارد فروشگاه تخصصی دکتر کشاورز شوید و محصولات را بر اساس نوع کشت، مرحله رشد و هدف مصرف بررسی کنید.

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