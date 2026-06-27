قیمت نفت برنت به کانال ۷۱ دلار سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده های پایگاه تحلیلی اویل پرایس (Oil Price) که در ساعت ۰۱:۳۳ بامداد امروز (به وقت مرکزی آمریکا) ثبت شده، هر بشکه نفت برنت در قراردادهای تحویل آگوست ۲۰۲۶، با ۴.۳۴ درصد کاهش نسبت به روز کاری گذشته، در سطح ۷۱.۹۹ دلار معامله می شود.

گزارش مذکور، دامنه نوسان ۷۰ تا ۸۲.۵۰ دلاری را برای این شاخص نفتی نشان می دهد. قیمت کنونی در آستانه برخورد با کف این کانال (سقف حمایتی ۷۰ دلار) قرار گرفته و نمودار در تایم فریم های روزانه، هفتگی و ماهانه، همگی حاکی از تداوم فشار فروش و حرکت نزولی شاخص است.

کارشناسان بازار، عامل اصلی این افت شدید را تشدید نگرانی ها نسبت به رشد تقاضای جهانی و افزایش حجم عرضه از سوی تولیدکنندگان غیراوپک ارزیابی می کنند که فشار نزولی بر کامودیتی های انرژی را دوچندان کرده است.