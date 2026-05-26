سقوط سنگین قیمت نفت در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع خبری بازار انرژی (Oil Price)، جدیدترین دادههای معاملاتی از افت محسوس قیمتها در بیشتر شاخصهای اصلی نفت و فرآوردههای سوختی حکایت دارد. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش ۴ دلار و ۱۴ سنتی (معادل ۴.۲۹ درصد) به ۹۲ دلار و ۴۶ سنت رسید.
شدیدترین ریزش در میان شاخصهای معتبر متعلق به نفت «موربان» بود که با سقوط سنگین ۹ دلار و ۳۹ سنتی، کاهش ۹.۱۹ درصدی را تجربه کرد و به سطح ۹۲ دلار و ۸۲ سنت رسید. این در حالی است که نفت برنت دریای شمال در آخرین بهروزرسانیهای میانروزی با نوسان مثبت، در سطح ۹۹ دلار معامله شد.
در بخش فرآوردهها، قیمت جهانی بنزین با افت ۳.۳۹ درصدی به ۳.۳۳ دلار رسید و نفت کوره (Heating Oil) نیز کاهش ۲.۶۶ درصدی را ثبت کرد. همچنین سبد نفتی اوپک با ۱.۹۸ دلار کاهش به ۱۱۳.۴ دلار رسید و سبد نفتی هند نیز با افت ۲.۷۹ درصدی در سطح ۱۰۶.۳ دلار ایستاد.
برخلاف روند نزولی در بازار نفت، قیمت گاز طبیعی با رشد ۱.۷۵ درصدی همراه شد و به سطح ۲.۹۵ دلار رسید که نشاندهنده فشار تقاضا در بخش سوختهای گازی برخلاف فرآوردههای نفتی است.
