به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در دیدار با رئیس‌کل دادگستری و مسئولان قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه، بر اهمیت تعامل و همکاری میان دولت و دستگاه قضایی تأکید کرد و این هم‌افزایی را عاملی مهم در تحقق عدالت، افزایش رضایتمندی مردم و تسریع روند توسعه استان دانست.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه قضایی استان، نقش این دستگاه را در برقراری عدالت، صیانت از حقوق عامه و ایجاد امنیت پایدار بسیار مهم و اثرگذار عنوان کرد.

وی با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و یارانش اظهار داشت: دستگاه قضایی از ارکان اساسی تحقق عدالت در جامعه به شمار می‌رود و هرچه عدالت به شکل صحیح و عادلانه اجرا شود، اعتماد عمومی تقویت شده و بستر برای رشد، توسعه و امنیت پایدار در جامعه فراهم‌تر خواهد شد.

استاندار ایلام با اشاره به هماهنگی و تعامل مطلوب میان مجموعه دولت و دستگاه قضایی در استان گفت: خوشبختانه این همکاری سازنده در سال‌های اخیر زمینه اجرای اقدامات مؤثر و دستیابی به موفقیت‌های قابل توجه در حوزه‌های مختلف قضایی را فراهم کرده است.

وی همچنین به ظرفیت‌های موجود در حوزه صلح و سازش اشاره کرد و افزود: فعالیت هیئت‌های صلح و ستادهای صبر از جمله ظرفیت‌های مهم دستگاه قضایی است که با بهره‌گیری از افراد معتمد و مصلح، زمینه حل و فصل بسیاری از اختلافات را فراهم کرده و موجب شده بخش قابل توجهی از پرونده‌ها با صلح و سازش به نتیجه برسد.

استاندار ایلام در ادامه توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی را اقدامی مؤثر در تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی دانست و تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین علاوه بر تسریع روند رسیدگی به امور، امکان پیگیری آسان‌تر حقوق مردم را فراهم کرده و گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان محسوب می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از رئیس‌کل دادگستری، قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان ابراز امیدواری کرد با استمرار تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، روند توسعه استان شتاب بیشتری گرفته و رضایتمندی مردم بیش از پیش افزایش یابد.