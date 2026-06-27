همتیان: شهید بهشتی ترکیبی از توانمندی علمی، مدیریتی و اخلاقی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر همتیان شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیرماه و آغاز هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی که با حضور عموم مردم ولایی شهرکرد در مسجد جامع این شهر برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و امام شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام و با تسلیت شهادت امام زین‌العابدین (ع) اظهار کرد: شهادت شهدای هفتم تیرماه ۱۳۶۰ خسارت‌های سنگینی داشت اگرچه شهادت فی‌نفسه برکاتی هم برای نظام اسلامی داشته است.

معاون آموزش حوزه علمیه قم در خصوص وضعیت کشورمان در زمان انفجار هفتم تیرماه ۱۳۶۰ یا به عبارتی وضعیت‌شناسی نقطه صفر انفجار، ادامه داد: در آن برهه، دشمن کشور را در شرایطی تصور می‌کرده که با یک انفجار، همه چیز تمام می‌شود.

همتیان تأکید کرد: شش روز پیش از انفجار، بنی‌صدر از ریاست جمهوری عزل و طبیعتاً کشور گرفتار التهابات سیاسی، فضای شایعه و دودستگی شده بود. در ماه‌های منتهی به این انفجار، بیش از ۷۰ ترور افراد فرهیخته یا عادی جامعه انجام شد. هنوز سه سال از عمر انقلاب نگذشته بود و ششم تیرماه هم حادثه انفجار مسجد ابوذر تهران و مجروحیت امام شهید اتفاق افتاد.

وی با تصریح اینکه دشمن بر اساس همین فضای ملتهب دست به انفجار زد تا کار نظام نوپای ایران را یکسره کند، افزود: از دیگرسو، یک جنگ روانی گسترده علیه انقلاب و نظام اسلامی شکل گرفته بود مبنی بر اینکه که این انقلاب دوام نمی‌آورد. آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه کشورمان در کنار ترورهای داخل و القای ناامیدی از سوی دشمن در این برهه اتفاق افتاد.

وضعیت‌شناسی نقطه صفر انفجار هفتم تیرماه

همتیان پروژه نفوذ دشمن در این برهه خاص را نیز یادآور شد و بیان کرد: دشمن به ساختارهای سیاسی نفوذ کرد و شخصیت‌های اثرگذار را یکی پس از دیگری به خاک و خون کشید. به علاوه ضعف‌های مدیریتی، خلأهای قانونی و سایر کاستی‌ها برای نظام نوپای ایران امری طبیعی بود.

استاد حوزه علمیه قم برخی اهداف دشمن در پروژه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: هدف قرار دادن رؤسا و مسئولان اصلی و تضعیف ارکان حکومتی قوای سه‌گانه، ایجاد رعب و وحشت در بین نخبگان، حذف شهید بهشتی به عنوان مغز متفکر قانون‌گذاری، از مهم‌ترین اهداف دشمن بود.

همتیان به تشریح ابعاد شخصیتی شهید بهشتی پرداخت و گفت: این شهید والامقام نقش اساسی را در ساماندهی نیروهای انقلابی داشت و در گذار کشور از قبل از انقلاب به بعد از انقلاب، نقش‌آفرین اصلی بود. شهید بهشتی ترکیبی از توانمندی علمی، مدیریتی و اخلاقی بود که هر یک از ابعاد نیازمند توضیحات مفصل است.

وی بیان کرد:

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهید رحمان استکی از شهدای هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ و نماینده مردم شهرکرد در مجلس، بیان کرد: این شهید والامقام جزو افتخارات استان چهارمحال و بختیاری است.