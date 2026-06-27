بهفر: تأمین ایمنی غذا منوط به مشارکت همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به قوانین موجود در وزارت بهداشت، افزود: حدود و اختیارات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور کفایت لازم برای تأمین ایمنی و بهداشت محصولات را دارد اما نیاز به انسجام اجرایی بیشتری احساس میشود.
وی خاطرنشان کرد: مقررات وضع شده در کمیسیونها و شوراهای مختلف نباید منجر به تعارض در نظام سلامت شود. ایجاد هماهنگی حداکثری نرمافزاری و سختافزاری برای جلوگیری از هرگونه اختلال در جریان خدمات سلامت کشور از اولویتهای اصلی مدیریت ارشد است.
بهفر تصریح کرد: موفقیت در تأمین ایمنی غذا منوط به مشارکت همگانی از کشاورز و تولیدکننده گرفته تا فروشنده و مصرفکننده نهایی است.
وی افزود: سرمایهگذاری در ایمنی غذا، بهترین سرمایهگذاری در سلامت و رفاه ملت و تضمین کننده آینده کشور است.
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