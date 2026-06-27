به گزارش خبرنگار مهر، سردار باقر سلیمی معاون عملیات راهور پلیس راهور فراجا صبح امروز(شنبه) در هشتاد و ششمین نشست جلسه هماهنگی اقدامات مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و طرح ترافیک اربعین ۱۴۰۵ با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره حجم تردد در این ایام اظهار داشت: در تهران پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه وارد پایتخت شود که بخشی از آن از مسیرهای آزادراه کرج، آزادراه تهران–قم، جاده شهریار، آزادراه تهران–شمال و جاده قدیم قم خواهد بود.

وی افزود: در شهر قم نیز برآورد شده است که حداقل ۴۵۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه وارد این شهر شود؛ به‌ویژه با توجه به سفرهای رفت و برگشت زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم‌های تهران و قم.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین درباره مشهد مقدس اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه به سمت مشهد تردد خواهند کرد که این آمار جدای از تردد ساکنان استان خراسان رضوی است.

سردار سلیمی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت راه‌آهن و ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: درخواست پلیس از مردم این است که تا حد امکان از خودروهای شخصی استفاده نکنند و برای سفرهای طولانی از ناوگان عمومی بهره بگیرند. به گفته وی، فعال‌سازی خطوط ویژه اتوبوس و پیش‌بینی مسیرهای موقت برای انتقال زائران تا ایستگاه‌های مترو یا محدوده‌های برگزاری مراسم از جمله اقدامات ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدماتی تصریح کرد: تأمین جایگاه سوخت، ذخیره‌سازی کافی سوخت، پیش‌بینی مسیرهای امدادی و مراکز درمانی موقت و صحرایی در رینگ‌های دوم و سوم شهرها باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین خواستار اعمال محدودیت مقطعی برای تردد خودروهای سنگین، محدودیت در صدور بارنامه و محدودسازی تردد ناوگان حامل سوخت در آزادراه تهران–قم شد و گفت: این موضوع به دلیل حساسیت‌های ترافیکی و ایمنی، باید در ایام برگزاری مراسم‌ها مدیریت شود.

سردار سلیمی با اشاره به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: تعطیلی پروژه‌های عمرانی در مسیرهای شهری و جاده‌ای، استفاده از فضاهای دولتی و خصوصی برای استقرار زائران و نیروهای خدماتی، پیش‌بینی چادر و کانکس در رینگ‌های پیرامونی و تشکیل قرارگاه فرماندهی برای هدایت عملیات ترافیکی از جمله نیازهای اصلی این طرح است.

وی همچنین بر ایمن‌سازی تقاطع‌های غیرهمسطح، نصب موانع لازم برای جلوگیری از سقوط افراد در مسیرهای پرتردد، پیش‌بینی تجهیزات اضطراری و اطلاع‌رسانی یکپارچه از طریق رادیو، پیام‌رسان‌های داخلی و سامانه پیامکی تأکید کرد.

سردار سلیمی با اشاره به شرایط گرم هوا و احتمال بروز نقص فنی در خودروها گفت: همراه داشتن تجهیزات اولیه و رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.

پیش‌بینی ۱۴ ورودی و ۱۶۵ هزار ظرفیت پارک و استراحت زائران

در ادامه جلسه، سید ابوالفضل موسوی رئیس پلیس راهور فاتب در تشریح برنامه‌های ترافیکی مراسم تشییع اظهار داشت: ذیل کمیته حمل‌ونقل و ترافیک، چهار کارگروه شامل کارگروه عملیات ترافیک، کارگروه اطلاع‌رسانی، کارگروه بسته‌های کنترل مراسم و بخش‌های پشتیبان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت این مراسم بر سه اصل محدودسازی تردد، مدیریت هوشمند و فرماندهی متمرکز استوار است، افزود: محور اصلی مراسم در شهر تهران از شرق تا غرب تحت پوشش قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور فاتب ادامه داد: در مجموع ۱۴ ورودی به شهر تهران و همچنین ۱۴ ورودی در اطراف تهران برای مدیریت تردد پیش‌بینی شده و بر اساس طرح مصوب، رینگ دوم برای پارک خودروها اختصاص یافته است.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران و شرکت‌کنندگان اظهار کرد: در صورت اشباع رینگ دوم، از رینگ سوم و ۱۴ ورودی نیز استفاده خواهد شد. به گفته وی، حدود ۱۶۵ هزار ظرفیت برای پارک خودرو، استراحت و پذیرایی زائران در نظر گرفته شده است.

وی همچنین بر لزوم فعال‌بودن موکب‌ها و ایستگاه‌های خدماتی در روز بعد از تشییع تأکید کرد و گفت: این مراکز باید به‌گونه‌ای عمل کنند که زائران و افرادی که از مسیرهای طولانی بازمی‌گردند، بتوانند استراحت کوتاهی داشته باشند و سپس به مقصد خود حرکت کنند تا احتمال بروز حوادث و تصادفات به حداقل برسد.

چالش‌های پیش‌روی اجرای این مأموریت در تهران، قم و مشهد

در ادامه، سردار حسن مومنی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: دستور کار این جلسه بررسی تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد و همچنین برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ترافیکی اربعین ۱۴۰۵ است.

وی با تأکید بر نقش مردم در اجرای موفق این طرح‌ها افزود: بدون همراهی و همکاری شهروندان، مدیریت ترافیک در چنین مأموریت‌های گسترده‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود و به همین دلیل از مردم درخواست می‌کنیم با رعایت محدودیت‌ها و همکاری با پلیس، در اجرای هرچه بهتر این مأموریت ملی مشارکت کنند.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: برای اجرای طرح، محدودیت‌های ترافیکی در معابر شهری و برخی محورهای برون‌شهری اعمال خواهد شد و جزئیات این محدودیت‌ها پس از نهایی شدن مسیرهای تشییع، حداکثر طی یک تا دو روز آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.

سردار مومنی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اجرای این مأموریت در تهران، قم و مشهد گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات، تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای انتقال مردم از پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده به محل برگزاری مراسم است. بر همین اساس، تلاش شده است پارکینگ‌ها در مجاورت ایستگاه‌های مترو یا مسیرهای دسترسی اتوبوس‌های شهری جانمایی شوند.

وی افزود: با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، همچنان در زمینه تأمین تعداد کافی اتوبوس، به‌ویژه در شهرهای قم و مشهد، نگرانی‌هایی وجود دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول و سایر شهرها در تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی همکاری لازم را داشته باشند.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست ظرفیت پارکینگ‌های متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات را در اختیار برگزارکنندگان قرار دهند تا بخشی از نیاز توقف خودروهای شخصی تأمین شود.

سردار مومنی با تأکید بر اهمیت ایجاد مسیرهای ویژه امدادی گفت: مسیر سبز امدادی از مهم‌ترین الزامات اجرای این مراسم است و شهرداری تهران اقدامات لازم را آغاز کرده است. همچنین از سازمان راهداری درخواست شده در صورت امکان تجهیزات و امکانات مورد نیاز را برای تکمیل این مسیرها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

وی با اشاره به محدودیت‌های احتمالی در محورهای برون‌شهری اظهار کرد: برای جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، بخشی از تردد خودروها به آزادراه غدیر هدایت خواهد شد و از سازمان راهداری نیز درخواست شده در روزهای اجرای طرح، شرایط لازم برای استفاده حداکثری از این مسیر را فراهم کند.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در محورهای مواصلاتی نیز باید در این ایام با ملاحظات ویژه انجام شود تا اختلالی در تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم ایجاد نشود.