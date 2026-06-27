مسدودی محور چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت ۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: به‌دلیل موج بازگشت مسافران و ترافیک سنگین در آزادراه تهران_شمال و محور چالوس در مسیر (شمال به جنوب)، مقرر شد به‌ منظور تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور ممنوع شود.

وی افزود: بر این اساس، محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت یک‌طرفه و در مسیر (شمال به جنوب) تحت مدیریت ترافیکی قرار خواهند گرفت و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مجلار و همچنین محدوده ولی‌آباد سنگین است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه رشت - قزوین، در محدوده‌های سراوان و شهر رودبار خبر داد و افزود: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک با ترافیک پرحجم و سنگین مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال در مسیر رفت و برگشت، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و همچنین آزادراه قزوین-رشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا با بیان اینکه تمامی محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، تصریح کرد: تنها در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و محدودیت‌های ترافیکی را از طریق پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دنبال کنند.