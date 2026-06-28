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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

هم‌افزایی نهادی، پشتوانه اجرای عادلانه قانون در شهرستان بهاباد است

هم‌افزایی نهادی، پشتوانه اجرای عادلانه قانون در شهرستان بهاباد است

یزد - فرماندار بهاباد گفت: همکاری میان دستگاه قضا و مجموعه‌های اجرایی، نقش مهمی در تسریع رسیدگی به امور مردم، افزایش رضایت عمومی، پشتوانه اجرای عادلانه قانون در شهرستان بهاباد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان دادگستری شهرستان بهاباد که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با قدردانی از خدمات مجموعه قضایی شهرستان، اظهار داشت: تلاش‌های دستگاه قضایی در رسیدگی به مطالبات مردم و اجرای عدالت، نقشی مؤثر در ایجاد آرامش و امنیت در جامعه دارد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی افزود: شهید بهشتی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و نماد عدالت‌خواهی و قانون‌مداری بود و همواره بر این باور تأکید داشت که استواری هر نظام در گرو اجرای عادلانه قانون است.

فرماندار بهاباد ادامه داد: امروز نیز وظیفه مسئولان است که با الگوبرداری از اندیشه‌ها و سیره این شهید والامقام، عدالت را در جامعه تقویت کرده و آن را به یک واقعیت ملموس برای همه شهروندان تبدیل کنند.

باقری همچنین بر اهمیت تعامل میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضا و مجموعه‌های اجرایی، نقش مهمی در تسریع رسیدگی به امور مردم، افزایش رضایت عمومی و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

وی تصریح کرد: مجموعه فرمانداری نیز همواره آماده همکاری با دستگاه قضایی است تا در مسیر صیانت از حقوق مردم و اجرای دقیق قوانین، اقدامات مؤثرتری در سطح شهرستان انجام شود.

کد مطلب 6873427

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