به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان دادگستری شهرستان بهاباد که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با قدردانی از خدمات مجموعه قضایی شهرستان، اظهار داشت: تلاش‌های دستگاه قضایی در رسیدگی به مطالبات مردم و اجرای عدالت، نقشی مؤثر در ایجاد آرامش و امنیت در جامعه دارد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی افزود: شهید بهشتی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و نماد عدالت‌خواهی و قانون‌مداری بود و همواره بر این باور تأکید داشت که استواری هر نظام در گرو اجرای عادلانه قانون است.

فرماندار بهاباد ادامه داد: امروز نیز وظیفه مسئولان است که با الگوبرداری از اندیشه‌ها و سیره این شهید والامقام، عدالت را در جامعه تقویت کرده و آن را به یک واقعیت ملموس برای همه شهروندان تبدیل کنند.

باقری همچنین بر اهمیت تعامل میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضا و مجموعه‌های اجرایی، نقش مهمی در تسریع رسیدگی به امور مردم، افزایش رضایت عمومی و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

وی تصریح کرد: مجموعه فرمانداری نیز همواره آماده همکاری با دستگاه قضایی است تا در مسیر صیانت از حقوق مردم و اجرای دقیق قوانین، اقدامات مؤثرتری در سطح شهرستان انجام شود.